Διασταυρωμένες πληροφορίες τόσο από την Αθήνα όσο και από τις Βρυξέλλες, αναφέρουν πως οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου έχουν απευθύνει αίτημα δικαστικής συνδρομής στις ελληνικές Αρχές.

Αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις ελληνικές Αρχές για μεγάλη υπόθεση που εμπλέκει κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Dnews.gr στα χέρια των ελληνικών Αρχών.

Συγκεκριμένα, διασταυρωμένες πληροφορίες τόσο από την Αθήνα όσο και από τις Βρυξέλλες, αναφέρουν πως οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου έχουν απευθύνει αίτημα δικαστικής συνδρομής στις ελληνικές Αρχές.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν το αίτημα σχετίζεται με την εκτέλεση εντάλματος ή με άλλη δικαστική διαδικασία, καθώς οι ακριβείς λόγοι υποβολής του παραμένουν άγνωστοι.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλόνισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2022, γνωστό ως «Qatargate». Υπενθυμίζεται ότι επρόκειτο για σκάνδαλο διαφθοράς Ευρωπαίων αξιωματούχων για λογαριασμό κρατικών αξιωματούχων του Κατάρ και του Μαρόκου, για το οποίο οι βελγικές Αρχές είχαν προχωρήσει σε συλλήψεις το 2022, με εμπλοκή τότε μεταξύ πολλών άλλων και της πρώην ευρωβουλεύτριας του ΠΑΣΟΚ, Εύας Καϊλή.