Την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου ο πρώην Επίτροπος να δώσει εξηγήσεις στη βελγική Δικαιοσύνη ζητά με ένταλμα σύλληψης η βελγική Δικαιοσύνη.

Την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου ο πρώην Επίτροπος να δώσει εξηγήσεις στη βελγική Δικαιοσύνη ζητά με ένταλμα σύλληψης η βελγική Δικαιοσύνη. Ο πρώην Επίτροπος συμμετείχε σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, πρώην ευρωβουλευτή που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate, για το οποίο είχε προφυλακιστεί η Εύα Καϊλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ενημερωθεί για την εξέλιξη αυτή. Ωστόσο, το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς, λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου, απαιτείται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής του ασυλίας από τη Βουλή.

Πιο αναλυτικά: Την άρση ασυλίας του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Αβραμόπουλου ζητά με ένταλμα σύλληψης που έχει αποστείλει στις ελληνικές Αρχές η βελγική Δικαιοσύνη.

Το αίτημα δικαστικής συνδρομής αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρη Αβραμόπουλο για φερόμενη εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatargate.

Το αίτημα, το οποίο έχει φθάσει στον Άρειο Πάγο, αναμένεται να διαβιβαστεί στη Βουλή, η οποία θα κληθεί να αποφανθεί για την άρση ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ, προκειμένου να μπορέσει να εκτελεστεί το ένταλμα.

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Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλόνισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2022, γνωστό ως «Qatargate». Τότε είχε γίνει γνωστό ότι η μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας συμμετείχε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, είχε λάβει χρηματοδότηση από το Κατάρ.

Ο κ. Αβραμόπουλος είχε δηλώσει εκείνη την περίοδο ότι είχε λάβει αμοιβές ύψους 60.000 ευρώ από τη Fight Impunity κατά το διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022. Παράλληλα, είχε ανακοινώσει την παραίτησή του από τη θέση του επίτιμου μέλους του διοικητικού συμβουλίου της οργάνωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δ. Αβραμόπουλου

«Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity.

Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ.

Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη.

Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.»

Στις 19 Δεκεμβρίου του 2022 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωνε σχετικά:

«Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες.

Η επιτροπή που συμμετείχα, μεταξύ των άλλων μαζί με προσωπικότητες όπως η Φ. Μογκερίνι, ο Γάλλος πρώην ΠΘ Bernard Cazeneuve και η Γερουσιαστής Emma Bonino, ήταν τιμητική.

Για τη συμμετοχή μου και την αποζημίωση που θα την συνόδευε ζήτησα την έγκρισή της ευρωπαϊκής επιτροπής η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την Πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν.

Αντίστοιχη θετική γνωμοδότηση για τη συμμετοχή μου στην τιμητική επιτροπή της Οργάνωσης, δόθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή ηθικής (Independent Ethical Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 Δεκεμβρίου 2020.

Η αποζημίωση ήταν για ένα χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, με το ποσό των 5.000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. (τελικό ποσό: 3.750€)

Μετά από ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, επειδή η δραστηριότητα του Οργανισμού είχε ατονήσει, ζήτησα και σταμάτησε η αποζημίωση.

Από τον Μάρτιο και μετά, η συμμετοχή μου είχε ουσιαστικά τελειώσει.

Μόλις δε πληροφορήθηκα τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες, υπέβαλα αμέσως και αμετάκλητα την παραίτησή μου και ζήτησα να αφαιρεθεί το όνομα μου από το website, από κοινού με τις άλλες προσωπικότητες που μετείχαν στην επιτροπή».

Νωρίτερα το DNEWS έγραφε:

Αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις ελληνικές Αρχές για μεγάλη υπόθεση που εμπλέκει κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Dnews.gr στα χέρια των ελληνικών Αρχών.

Συγκεκριμένα, διασταυρωμένες πληροφορίες τόσο από την Αθήνα όσο και από τις Βρυξέλλες, αναφέρουν πως οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου έχουν απευθύνει αίτημα δικαστικής συνδρομής στις ελληνικές Αρχές.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν το αίτημα σχετίζεται με την εκτέλεση εντάλματος ή με άλλη δικαστική διαδικασία, καθώς οι ακριβείς λόγοι υποβολής του παραμένουν άγνωστοι.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλόνισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2022, γνωστό ως «Qatargate». Υπενθυμίζεται ότι επρόκειτο για σκάνδαλο διαφθοράς Ευρωπαίων αξιωματούχων για λογαριασμό κρατικών αξιωματούχων του Κατάρ και του Μαρόκου, για το οποίο οι βελγικές Αρχές είχαν προχωρήσει σε συλλήψεις το 2022, με εμπλοκή τότε μεταξύ πολλών άλλων και της πρώην ευρωβουλεύτριας του ΠΑΣΟΚ, Εύας Καϊλή.