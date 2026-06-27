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Ο διάδοχός του στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ έχει προσχωρήσει στην Ελληνική Λύση!

Θυμάστε την ένταση με την οποία το Μαξίμου ζητούσε την παραίτηση της Εύας Καϊλή και την αποπομπή της από το ΠΑΣΟΚ; Κάτι που βεβαίως έπραξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Γιατί τώρα δεν πράττει το ίδιο και η ΝΔ με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο;

Πρώτον, γιατί ο διάδοχός του στο ψηφοδέλτιο Ηλείας οικονομολόγος Νίκος Καλάκος φέρεται να έχει προσχωρήσει στην Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου.

Δεύτερον, η ΝΔ αποφεύγει τις διαγραφές σε μια προσπάθεια να μην θέτει απέναντί της τα στελέχη της.

Δεν το έπραξε για παράδειγμα και για την Άννα Ασημακοπούλου, παρά την πρωτόδικη καταδίκη της από το δικαστήριο!

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Τ.Τε.