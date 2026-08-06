Οι λιμενικές αρχές επί μακρόν χρησιμοποιούσαν το κτίριο του πρώην ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου ως προσωρινό χώρο φιλοξενίας και καταγραφής μεταναστών.

Προχωρούν σταδιακά οι σχεδιασμοί για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο ακίνητο Σκουλούδη, στην περιοχή των Αθανάτων - μετά και τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ καθορίζονται οι όροι της παραχώρησης, η χρονική διάρκειά της, αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνουν οι τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την προετοιμασία του ακινήτου.

Η απόφαση αφορά την αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του χώρου, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες προετοιμασίας για τη λειτουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο χώρος παραχωρείται αποκλειστικά ως μεταβατικό στάδιο, με στόχο την προετοιμασία της οριστικής μίσθωσης.

Η παραχώρηση παύει αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της χρονικής διάρκειας της ή νωρίτερα, εφόσον εκδοθεί νέα σχετική απόφαση.