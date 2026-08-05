Άνοιξαν οι αιτήσεις στο ΟΠΣΥΔ για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών– Προθεσμία έως 10 Αυγούστου.

Μέχρι την Δευτέρα 10 Αυγούστου θα είναι ανοιχτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, με τους υποψήφιους να καλούνται να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για περιοχές διορισμού μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ). Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, που περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών και μουσικών σχολείων για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.

Η κατανομή των 5.487 θέσεων

Οι θέσεις που διατίθενται για μόνιμο διορισμό κατανέμονται ως εξής:

Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 2.403 θέσεις

Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 910 θέσεις

Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 92 θέσεις

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 309 θέσεις

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.303 θέσεις

Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ: 470 θέσεις

Στα ΦΕΚ των διορισμών περιλαμβάνονται αναλυτικά οι διαθέσιμες θέσεις ανά κλάδο, ειδικότητα και περιοχή. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία αφορά τους Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Β΄ των προκηρύξεων 3ΕΑ/2025 και 4ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ καθώς και τους Εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των προκηρύξεων 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 του ΑΣΕΠ. Παράλληλα, ξεχωριστή πρόσκληση αφορά τα υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους πίνακες των προκηρύξεων 1ΕΑ/2025 και 2ΕΑ/2025.

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Η διαδικασία υποβολής αίτησης μέσω ΟΠΣΥΔ για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΣΥΔ. Τα βασικά βήματα είναι:

Είσοδος στη σελίδα του ΟΠΣΥΔ με τους προσωπικούς κωδικούς.

Επιλογή από το μενού:

Αρχική → Φάκελος → Αιτήσεις → Ιστορικό Αιτήσεων.

Επιλογή της αίτησης που αφορά τον μόνιμο διορισμό.

Επιλογή κλάδου/ειδικότητας.

Έλεγχος και επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων.

Επιλογή περιοχών διορισμού.

Οι διαθέσιμες περιοχές εμφανίζονται στον αριστερό πίνακα, ενώ οι επιλογές του υποψηφίου μεταφέρονται στον δεξιό πίνακα. Η επιλογή ή η αφαίρεση περιοχών γίνεται με διπλό κλικ ή με τα ειδικά βέλη μεταφοράς. Μετά την οριστική καταχώριση, η αίτηση εμφανίζεται στο Ιστορικό Αιτήσεων, ώστε ο υποψήφιος να μπορεί να ελέγξει ότι έχει υποβληθεί σωστά. Iδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη σωστή επιλογή βαθμίδας. Για τους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70 και ΠΕ71 αναφέρεται ως βαθμίδα η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Για τους υπόλοιπους κλάδους αναφέρεται η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Tα SOS πριν δηλώσετε περιοχές διορισμού

Η επιλογή περιοχών για μόνιμο διορισμό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, καθώς επηρεάζει τόσο την υπηρεσιακή τους πορεία όσο και την καθημερινότητά τους. Ο δάσκαλος και μέλος του ΣΕΠΕ Σερρών Βασίλης Γραβάνης επισημαίνει βασικά σημεία που χρειάζεται να έχουν υπόψη όσοι καλούνται να δηλώσουν περιοχές διορισμού.

Υποχρεωτική παραμονή στον τόπο διορισμού

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση διετούς παραμονής στην περιοχή διορισμού τους. Κατά το πρώτο έτος υπηρετούν σε λειτουργικό κενό. Κατά το δεύτερο έτος τοποθετούνται σε οργανικό κενό.

Για την κατοχύρωση της οργανικής θέσης απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας. Στον χρόνο αυτό συνυπολογίζονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, άδειες όπως η επαπειλούμενη εγκυμοσύνη και η άδεια ανατροφής.

Μεταθέσεις και αποσπάσεις

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους υπηρεσίας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία μετάθεσης. Η διαδικασία προβλέπει ότι τον Οκτώβριο του δεύτερου έτους υποβάλλονται αιτήσεις μετάθεσης. Μετά τη συμπλήρωση της διετίας, εφόσον δεν ικανοποιηθεί η μετάθεση, υπάρχει δυνατότητα αίτησης απόσπασης σε άλλο ΠΥΣΠΕ.

Η σημασία των μορίων των σχολικών μονάδων

Τα μόρια των σχολείων αποτελούν βασικό παράγοντα για τη μελλοντική υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς επηρεάζουν τις μεταθέσεις. Όπως τονίζει ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα νησιά, όπου πολλές σχολικές μονάδες δίνουν αυξημένα μόρια, στα δυσπρόσιτα σχολεία, όπου μετά από δύο συνεχόμενα χρόνια υπηρεσίας τα μόρια μπορούν να διπλασιαστούν. Στις δυσπρόσιτες περιοχές, οι οποίες υπάρχουν τόσο στη νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Πέρα από τα μόρια να έχετε κατά νου ότι

Συμπλέγματα νήσων: Σε ορισμένες περιοχές δεν είναι γνωστό εξαρχής σε ποιο νησί θα γίνει η τοποθέτηση.

Οδικό δίκτυο: Υπάρχουν περιοχές με δύσκολες μετακινήσεις και μεγάλες αποστάσεις.

Στέγαση: Η διαθεσιμότητα κατοικιών και το κόστος ενοικίασης διαφέρουν σημαντικά ανά περιοχή.

Υγειονομική κάλυψη: Η πρόσβαση σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα για όσους έχουν οικογενειακές ή ιατρικές ανάγκες.

Ο οδικός χάρτης της μισθοδοσίας

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υπολογίσουν ότι τους πρώτους 12 μήνες ο μισθός είναι μειωμένος λόγω αυξημένων κρατήσεων. Η πρώτη μισθοδοσία συνήθως καταβάλλεται προς το τέλος Σεπτεμβρίου και μπορεί να περιλαμβάνει αποδοχές από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, ολόκληρο τον Σεπτέμβριο και μέρος του Οκτωβρίου, ανάλογα με την ημερομηνία διορισμού.

Οι πληρωμές αφορούν το δεκαπενθήμερο που ακολουθεί. Η μισθοδοσία των μόνιμων εκπαιδευτικών καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις κάθε μήνα.

Μισθολογικά κλιμάκια και επιδόματα

Όπως τονίζει ο κ. Γραβάνης «τα μισθολογικά κλιμάκια από προϋπηρεσία μπορεί να χρειαστούν αρκετούς μήνες για να ενσωματωθούν, με καταβολή αναδρομικών όταν ολοκληρωθεί η αναγνώριση.Τα δύο μισθολογικά κλιμάκια από μεταπτυχιακό τίτλο συνήθως αναγνωρίζονται γρηγορότερα. Σε ορισμένους νομούς ή δήμους προβλέπεται μηνιαίο επίδομα παραμεθορίου ύψους 65 ευρώ.»