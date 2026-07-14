Στόχος του ΥΠΑΙΘΑ για τη νέα σχολική χρονιά είναι κάθε μαθητής να έχει τον εκπαιδευτικό του στην τάξη από την πρώτη ημέρα και κάθε σχολείο να ξεκινήσει τη λειτουργία του με το απαραίτητο προσωπικό.

Με το βλέμμα στραμμένο στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026 -2027, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας με βασική προτεραιότητα την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων και την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο αποτελεί κάθε χρόνο τη μεγάλη δοκιμασία για το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς η ομαλή λειτουργία των σχολείων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν οι τάξεις θα είναι στελεχωμένες από την πρώτη ημέρα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε νέο κύκλο διορισμών, με 5.500 εκπαιδευτικούς να αναμένεται να ενταχθούν στο δημόσιο σχολείο σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη.

Οι νέοι διορισμοί έρχονται να προστεθούν στους 10.000 μόνιμους διορισμούς που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη χρονιά και στους συνολικά 48.653 διορισμούς που έχουν γίνει από το 2020, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της σταθερότητας στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Όπως τόνισε η υπουργός οι διορισμοί θα πραγματοποιηθούν με βάση τις πραγματικές ανάγκες που καταγράφονται σε κάθε περιοχή, βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα κενά που εμφανίζονται κάθε χρόνο.

Έμφαση στην Ειδική Αγωγή

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τομέα της Ειδικής Αγωγής, όπου οι ανάγκες για μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό παραμένουν αυξημένες. Η ενίσχυση των δομών ειδικής εκπαίδευσης αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του σχεδιασμού, με στόχο κάθε μαθητής να έχει την υποστήριξη που χρειάζεται μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιείται το EDUPLAN, ένα ψηφιακό εργαλείο καταγραφής και πρόβλεψης των αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος. Μέσω του νέου εργαλείου επιδιώκεται καλύτερη εικόνα των πραγματικών αναγκών κάθε σχολικής μονάδας, αποτελεσματικότερη κατανομή εκπαιδευτικών, πιο έγκαιρος προγραμματισμός προσλήψεων και διορισμών, βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των σχολείων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίστροφη μέτρηση για την κατανομή των θέσεων

Επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι η ανακοίνωση της κατανομής των νέων μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών που αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Η κατανομή ανά κλάδο και ειδικότητα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στους πίνακες και περιμένουν να γνωρίζουν αν και πού θα έχουν τη δυνατότητα να διοριστούν.

Μετά την ανακοίνωση της κατανομής, η διαδικασία περνά στο επόμενο στάδιο, που αφορά τις δηλώσεις περιοχών διορισμού. Οι εκπαιδευτικοί που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία θα πρέπει να δηλώσουν τις περιοχές στις οποίες επιθυμούν να τοποθετηθούν. Οι δηλώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στον Αύγουστο, ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Η τελική τοποθέτηση θα εξαρτηθεί από τη σειρά κατάταξης στους πίνακες, τις διαθέσιμες θέσεις ανά περιοχή και τις επιλογές των υποψηφίων.

Πώς θα γίνουν οι διορισμοί

Οι μόνιμοι διορισμοί θα πραγματοποιηθούν από τους ισχύοντες οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ.

Για την Ειδική Αγωγή θα αξιοποιηθούν οι πίνακες των προκηρύξεων:

1ΕΑ/2025 για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό,

2ΕΑ/2025 για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό,

3ΕΑ/2025 για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής.

Για τη Γενική Εκπαίδευση, οι διορισμοί θα πραγματοποιηθούν από τους πίνακες των προκηρύξεων 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ.

Έρχονται και οι προσλήψεις αναπληρωτών

Εκτός από τους μόνιμους διορισμούς, σημαντικό ενδιαφέρον υπάρχει και για τις προσλήψεις αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027. Μέσα στον Αύγουστο αναμένονται οι προσωρινοί πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης, από τους οποίους θα προκύψουν οι προσλήψεις αναπληρωτών. Μετά την έκδοση των πινάκων θα ακολουθήσει η διαδικασία δήλωσης περιοχών για όσους εκπαιδευτικούς διεκδικούν θέση ως αναπληρωτές.

Στις τάξεις οι εκπαιδευτικοί από την πρώτη ημέρα

Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει με όσο το δυνατόν λιγότερα κενά και με καλύτερη οργάνωση στη στελέχωση των σχολικών μονάδων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις περιοχές με αυξημένες ανάγκες, στις δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες, αλλά και σε ειδικότητες όπου παραδοσιακά εμφανίζονται δυσκολίες στη στελέχωση. Η προσπάθεια δεν περιορίζεται μόνο στην κάλυψη των κενών, αλλά αφορά συνολικά έναν διαφορετικό τρόπο οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος. Στόχος είναι οι ανάγκες των σχολείων να προβλέπονται εγκαίρως και οι απαραίτητες παρεμβάσεις να γίνονται πριν δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία τους.

Πηγές του Υπουργείου τόνισαν στο Dnews ότι η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων καταγραφής και πρόβλεψης αναγκών αναμένεται να συμβάλει σε καλύτερη εικόνα για το ανθρώπινο δυναμικό, πιο αποτελεσματική κατανομή των εκπαιδευτικών και ταχύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις κάθε σχολικής μονάδας. Για το Υπουργείο, η επιτυχία του σχεδιασμού θα κριθεί στην πράξη, μέσα στις σχολικές αίθουσες, εκεί όπου καθημερινά διαμορφώνεται η εκπαιδευτική εμπειρία χιλιάδων μαθητών και εκπαιδευτικών.