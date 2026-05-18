Οι προσλήψεις αναμένεται να καλύψουν κενά που προκύπτουν από τις συνταξιοδοτήσεις και τις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ και στους δημοσιογράφους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο ρωτήθηκε για την πολιτική επικαιρότητα αλλά και για τα ζητήματα του χαρτοφυλακίου της, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα για τον διορισμό των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την κα. Ζαχαράκη, από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 45.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, γεγονός που αποτελέι μία πολύ σημαντική ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, τόσο στο κομμάτι της ειδικής αγωγής όσο και στη γενική εκπαίδευση.

«Πέρυσι προχωρήσαμε σε 10.000 διορισμούς και φέτος προγραμματίζουμε περίπου 5.500 ακόμη διορισμούς, καλύπτοντας κενά που προκύπτουν από συνταξιοδοτήσεις και αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Στόχος μας είναι να υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα στοεκπαιδευτικό προσωπικό και καλύτερος προγραμματισμός για κάθε σχολική μονάδα», τόνισε η υπουργός.

Αρωγός στους διορισμούς αλλά και στην ενίσχυση της δημόσιας παιδείας είναι τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω του νέου συστήματος EduPlan. Όπως ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη, «Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε πλήρη εικόνα των αναγκών της εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, μέχρι και σε επίπεδο τμήματος και περιοχής. Με βάση τα δημογραφικά δεδομένα και τις προβλέψεις εγγραφών, μπορούμε να γνωρίζουμε πολύ νωρίτερα πού θα υπάρξουν ανάγκες σε εκπαιδευτικούς και υποδομές».

Η υπουργός στάθηκε εξίσου και στο πρόβλημα του δημογραφικού, καθώς «αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το σχολείο του μέλλοντος». Στόχος της κυβέρνησης είναι η επένδυση στον έγκαιρο σχεδιασμό και τη σωστή κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε κάθε παιδί σε κάθε άκρη της χώρας να έχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για το Συνέδριο, την ενότητα της ΝΔ και τις επικείμενες εκλογές

«Η ιστορία δεν γράφεται με τα αν. Το αποτέλεσμα θα το δούμε στις εκλογές. Αυτό που έχουμε δεδομένο ως σήμερα είναι πως η ΝΔ είναι ήδη πολλά χρόνια στην εξουσία, έχει δυο μεγάλες νίκες και μια λίγο πιο ταλαιπωρημένη εικόνα στις ευρωεκλογές. Ο κόσμος έχει το δικαίωμα και να κουραστεί και να ζητάει περισσότερα και κάτι ακόμη πιο σχετικό με την καθημερινότητα του. Ωστόσο είναι αναντίρρητη η υπεροχή της ΝΔ σε ένα δύσκολο συγκείμενο. Με πολλές προκλήσεις, τον πόλεμο την ενεργειακή κρίση, με την οικονομική δυσκολία των νοικοκυριών. Επίσης βλέπουμε ότι είναι κυρίαρχη η υπεροχή του Πρωθυπουργού. Σε ένα χρονικό σημείο που στο παρελθόν επικρατούσε ο «Κανένας» . Ακόμη κι αν κάποιος σήμερα έχει τα παράπονά του – και ξέρετε μιλάω με τα στελέχη μας σε ολόκληρη τη χώρα – κάνουν σημαντικές παραδοχές ότι η Ελλάδα μέσα σε δύσκολες συγκυρίες μεγάλωσε, ενδυναμώνει την άμυνά της με τις επιλογές του Πρωθυπουργού - και του αρμόδιου Υπουργού και όσων θήτευσαν πριν στο Υπουργείο Άμυνας - και συνάμα έχει πολύ σημαντικές επιτυχίες στον τομέα της καταπολέμησης της ανεργίας, με τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας, τα επιτεύγματα στον τομέα της Παιδείας και τις προκλήσεις και βέβαια και στην Υγεία. Εν τέλει αυτό που θα καταγραφεί στις εκλογές είναι πως ο κόσμος συνδέει ένα πολιτικό χώρο μια παράταξη όπως είναι η ΝΔ με τη βελτίωση της ζωής του. Αυτό θα κάνει τη διαφορά. Αποδεδειγμένα ο κόσμος φτάνει στις κάλπες αφού πρώτα έχει αναλογιστεί τα μεγάλα διλλήματα και κυρίως « ποιος είναι καλύτερος για τη ζωή μου;». Αυτή είναι η ερώτηση που θα κυριαρχήσει.

Οι άνθρωποι σήμερα μας ρωτάνε για τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Αν θα λειτουργήσει το σχολείο στην ώρα του, αν θα έχουν ασφαλείς υποδομές, αν το παιδί τους δεν θα χρειαστεί να φύγει στο εξωτερικό. Και χαίρομαι καθώς επί των ημερών μας έχει ανασχεθεί η τάση που για χρόνια μας βασάνιζε. Αν το παιδί θα έχει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα. Και εκεί πρέπει να δώσουμε τη μάχη ώστε οι τιμές να συγκρατηθούν όσο είναι δυνατόν σε ένα ανεκτό πλαίσιο καθώς μιλάμε για έναν εισερχόμενο πληθωρισμό και αν μπορεί να παραμένει περισσότερο εισόδημα στο τέλος του μήνα ώστε ένας άνθρωπος όχι απλώς να ζει και να επιβιώνει αλλά να δίνει και λίγο παραπάνω σε κάτι που μπορεί να έχει επιθυμήσει. Να είναι η ενοικίαση και η απόκτηση σπιτιού πιο εύκολα. Να έχει τη δυνατότητα του ευ ζην».

Για το κόμμα Καρυστιανού και κατά πόσο απειλεί το χώρο της ΝΔ

« Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια «γειτνίαση» με τη ΝΔ. Αντιθέτως βλέπω μια επαφή με το ρωσικό στοιχείο που είχε προετοιμαστεί εδώ και πολύ καιρό όπως αφήνεται να εννοηθεί. Υπάρχουν συμβολισμοί ( σ.σ. θρησκευτικές εικόνες κλπ) αλλά στο τέλος της μέρας αυτό που μένει είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα. Και όλοι αξιολογούνται από αυτό. Δεν θα κρίνω το πρόσωπο διότι η κα Καρυστιανού τώρα θα μας πει όσα πρεσβεύει. Τι λέει για την παιδεία, για την υγεία, τις μεταφορές και τις υποδομές; », δήλωσε η κα. Ζαχαράκη.

« Ποιο είναι το κοινό της ΝΔ; Άνθρωποι που μπορεί να έχουν κάποιες πιο παραδοσιακές αξίες ωστόσο είναι οι άνθρωποι που θέλουν ένα καλό δημόσιο σχολείο ένα καλό δημόσιο πανεπιστήμιο, ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο. Δεν είναι ο άνθρωπος που θέλει να κλείνει άμεσα το ραντεβού στο γιατρό, να βλέπει την χώρα μας να ανταποκρίνεται άμεσα στο αίτημα της Κύπρου για βοήθεια; Αυτό που τους ενδιαφέρει όλους είναι να γίνεται η ζωή τους καλύτερη.»

Και πρόσθεσε «Αυτό που είναι αναντίρρητο είναι ότι η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία - έχουμε σε εξέλιξη δυο πολέμους δεν είμαστε σε μια γεωπολιτική νηνεμία - έχει μειώσει 83 φόρους και οτιδήποτε παράγεται δίνεται πίσω στον πολίτη, δημιουργήσαμε μια μόνιμη γραμμή στήριξης του πολίτη, για το άτομο με αναπηρία, την πολύτεκνη οικογένεια. Με αυξήσεις για πρώτη φορά στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν λέω ότι λύνονται τα προβλήματα. Αλλά δεν μπορεί να υποβαθμίζουμε σημαντικές κατακτήσεις. Μέχρι το Μάρτιο και τις εκλογές έχουμε χρόνο μπροστά μας, θα κοιτάξουμε τον πολίτη και θα του πούμε αυτά που είπαμε τα κάναμε. Σε αντίστιξη με όσους στο παρελθόν άλλα είπαν και άλλα έκαναν»

Περί κόμματος Τσίπρα

«Αυτό που πρέπει να απασχολεί είναι - κυρίως το ΠΑΣΟΚ - είναι αν ο κ. Τσίπρας καταφέρει ένα σχήμα και τις προτάσεις του θα γίνει ο κεντρικός παίκτης στην Κεντροαριστερά. Γιατί έχει ήδη κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα και με τις περιπέτειες της ελληνικής κοινωνίας και αν αυτή τη στιγμή επανέρχεται και μπορεί να πάρει ζωτικό χώρο στην Κεντροαριστερά».