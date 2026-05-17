Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Στην τελευταία ημέρα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και στην ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Επιτροπής του κόμματός μας, έγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Σημειώνεται πως ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, θα υποδεχτεί αύριο, Δευτέρα 18 Μαΐου, στην Αθήνα τον υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα 'Αμυνας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (Η.Α.Ε) Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei.

Στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο υπουργών, η οποία είναι η δεύτερη σε διάστημα λίγων εβδομάδων, θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδος και Η.Α.Ε. καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.