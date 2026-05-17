Οι δρόμοι γύρω από την έδρα της Ένωσης έχουν γεμίσει από οπαδούς κάθε ηλικίας, που ανυπομονούν να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος μαζί με την ομάδα τους.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να ζήσει μια από τις πιο λαμπρές και συγκινητικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς το βράδυ της Κυριακής (17/5, 19:30) υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Το μεγάλο ντέρμπι της «Allwyn Arena» δεν έχει μόνο αγωνιστικό ενδιαφέρον, αλλά συνοδεύεται και από τη φιέστα που θα ακολουθήσει μετά τη λήξη της αναμέτρησης, σε μια βραδιά με έντονο συναισθηματικό φορτίο για τον κόσμο της Ένωσης.

Η ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ήδη πανηγυρική, καθώς από νωρίς το μεσημέρι χιλιάδες φίλαθλοι της ΑΕΚ έχουν συγκεντρωθεί περιμετρικά του γηπέδου, δημιουργώντας μοναδικό σκηνικό με συνθήματα, τραγούδια και «κιτρινόμαυρο» παλμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση προς τους φιλάθλους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων ασφαλείας, προκειμένου η βραδιά να κυλήσει χωρίς προβλήματα και χωρίς τον κίνδυνο κυρώσεων για τον σύλλογο.

Όπως έγινε γνωστό, οι θύρες της «Allwyn Arena» θα ανοίξουν από τις 16:30 για την ομαλή προσέλευση του κόσμου, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά σακιδίων, κρανών μηχανής και οποιουδήποτε αντικειμένου μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο.

Παράλληλα, η διοίκηση της ΑΕΚ υπογράμμισε πως δεν θα επιτραπεί η χρήση ή η ρίψη κροτίδων, καπνογόνων, φωτοβολίδων και άλλων αντικειμένων εντός του γηπέδου, ενώ ειδική αναφορά έγινε και στην απαγόρευση χρήσης στρόμπο στις εξέδρες.

Το μήνυμα της Ένωσης προς τον κόσμο της είναι σαφές: πρώτα η ομαλή διεξαγωγή του μεγάλου αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό και στη συνέχεια η μεγάλη γιορτή για την απονομή του πρωταθλήματος, σε μια βραδιά που φιλοδοξεί να μείνει αξέχαστη στην ιστορία του συλλόγου.

{https://x.com/AEK_FC_OFFICIAL/status/2055982491555553545}

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη στέψη των Πρωταθλητών Ελλάδας! Έπειτα από τη λήξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό, θα ακολουθήσει η φιέστα για την κατάκτηση του τίτλου, που φιλοδοξία όλων είναι να μείνει στην ιστορία και βαθιά χαραγμένη στη μνήμη όσων τη ζήσουν.

Ωστόσο, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αγώνας πριν από αυτή τη γιορτή είναι ένα κανονικό παιχνίδι πρωταθλήματος, για το οποίο ισχύουν όλοι οι κανονισμοί, οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις που ίσχυαν σε όλα τα προηγούμενα ματς αυτής της σεζόν. Και ως εκ τούτου, απαιτείται προσοχή από όλους!

Τα μέτρα ασφαλείας για το παιχνίδι είναι ανάγκη να τηρηθούν απόλυτα, έτσι ώστε η ομάδα μας να μην αντιμετωπίσει κανέναν κίνδυνο. Οι θύρες της Allwyn Arena θα ανοίξουν στις 16.30. Κανείς που δεν είναι κάτοχος εισιτηρίου δεν θα πρέπει να προσεγγίσει τον χώρο του γηπέδου. Θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι.

Δεν πρέπει να έχετε μαζί σας κανένα επικίνδυνο αντικείμενο, σάκο, κράνος μηχανής, για να μπορέσετε να περάσετε τους ελέγχους και να μπείτε στο γήπεδο χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να μην υπάρξει καμιά ρίψη κροτίδας, άναμμα και ρίψη καπνογόνου, φωτοβολίδας, άναμμα στρόμπο ή ρίψη αντικειμένου. Το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας με κάμερες θα είναι σε λειτουργία υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.

Από τους προελέγχους δεν θα επιτραπεί να περάσει στο γήπεδο κανένα πανό με υβριστικό, ρατσιστικό, πολιτικό, αντιαθλητικό ή προσβλητικό περιεχόμενο.

Τέλος, υπενθυμίζουμε πως η είσοδος στο γήπεδο γίνεται αποκλειστικά μέσω της χρήσης της εφαρμογής Gov.gr Wallet».