Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι: Ο τελικός του Emirates FA Cup στην COSMOTE TV

Η Stoiximan Super League ρίχνει αυλαία για τη φετινή σεζόν με δύο μεγάλα ντέρμπι στην COSMOTE TV. Την Κυριακή 17/5, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον δεύτερο της βαθμολογίας Ολυμπιακό (19:30, COSMOTE SPORT 2HD), ενώ ο ΠΑΟΚ, που διεκδικεί τη 2η θέση από τους «ερυθρόλευκους», θα παίξει εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό (19:30, COSMOTE SPORT 3HD). Τα δύο ματς θα πλαισιωθούν από την εκπομπή «Sportshow Λεπτό προς Λεπτό» (19:30, COSMOTE SPORT 1HD), για λεπτό προς λεπτό ενημέρωση. Τα κανάλια COSMOTE SPORT θα φιλοξενήσουν, επίσης, τους αγώνες ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος (16/5, 19:00, COSMOTE SPORT 1HD), ΟΦΗ-Βόλος ΝΠΣ (17/5, 17:00, COSMOTE SPORT 4HD & START), Παναιτωλικός-Αστέρας Aktor (21/5, 19:00, COSMOTE SPORT 1HD & START) και Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet (21/5, 19:00, COSMOTE SPORT 2HD).

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT

Στο πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT ανήκει και ο μεγάλος τελικός του Emirates FA Cup, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16/5 στις 17:00, ανάμεσα στις Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι (COSMOTE SPORT 2HD). Ξεχωρίζει, επίσης, το ματς Σέλτικ-Χαρτς (16/5, 14:30, COSMOTE SPORT 3HD) για την τελευταία αγωνιστική της William Hill Scottish Premiership, με τους γηπεδούχους να βρίσκονται στους 79 βαθμούς και τους φιλοξενούμενους στους 80. Η τελευταία φορά που ομάδα εκτός των Σέλτικ-Ρέιντζερς κατέκτησε το πρωτάθλημα Σκωτίας ήταν τη σεζόν 1984-85 , όταν στην κορυφή βρέθηκε η Αμπερντίν

Στην COSMOTE TV θα μεταδοθεί και όλη η δράση του MotoGP Καταλονίας το τριήμερο 15-17/5 (COSMOTE SPORT 5HD), με τους Μάρκο Μπεζέκι και Χόρχε Μαρτίν να «μάχονται» στην κορυφή της κατάταξης των οδηγών.

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν στη διάθεσή τους τα ματς Αστέρας Aktor-Κηφισιά (16/5, 19:00), Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός (16/5, 19:00), Άρης-Λεβαδειακός (17/5, 17:00) και Ατρόμητος-Πανσερραϊκός (21/5, 19:00) για την Stoiximan Super League. Εκτός συνόρων, ξεχωρίζουν τα ματς Άστον Βίλα-Λίβερπουλ (15/5, 22:00), Άρσεναλ-Μπέρνλι (18/5, 22:00), Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι (19/5, 21:30), Τσέλσι-Τότεναμ (19/5, 22:15) και Μπαρτσελόνα-Μπέτις (17/5, 22:15).

