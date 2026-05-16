Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στον σταθμό Makkasan, σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης.

Σοκ και θλίψη προκαλεί το δυστύχημα που σημειώθηκε στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, όταν εμπορικό τρένο συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο σε πολυσύχναστη σιδηροδρομική διάβαση, προκαλώντας σκηνές πανικού και χάους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 25 τραυματίστηκαν, αρκετοί εκ των οποίων σοβαρά.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τόσο μεγάλη, ώστε το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγα δευτερόλεπτα μετά την πρόσκρουση, ενώ παρασύρθηκαν και άλλα οχήματα που βρίσκονταν κοντά στις γραμμές. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφουν τις δραματικές στιγμές μετά το δυστύχημα, με διασώστες και πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν επιβάτες από τα συντρίμμια.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και πιθανή δυσλειτουργία στις προστατευτικές μπάρες της διάβασης, καθώς αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν πως δεν κατέβηκαν εγκαίρως πριν περάσει το τρένο.

