Τα αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου στο Άργος διερευνώνται από την Τροχαία.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 05/05, στο Άργος, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο άτομα.

Το περιστατικό συνέβη στο 7ο χιλιόμετρο της οδού Άργους - Τριπόλεως, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τους τραυματίες και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τα αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI