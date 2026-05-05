Ο 47χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της αποβίβασης.

Την τελευταία του πνοή άφησε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ ένας 47χρονος άνδρας, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Αθήνα - Πάργα.

Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, ο 47χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του λίγο μετά τις 01:00 τα ξημερώματα, όταν το λεωφορείο έφτασε στον προορισμό του.

Κατά την αποβίβαση των επιβατών, ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι ο 47χρονος παρέμεινε στη θέση του και παρά τις προσπάθειες του να τον ξυπνήσει, εκείνος δεν ανταποκρινόταν.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Κέντρο Υγείας Πάργας, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το συμβάν, ενώ η ιατροδικαστική έκθεση θα ρίξει φως στις συνθήκες του θανάτου του 47χρονου.