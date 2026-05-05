Ο 67χρονος, κατά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει κανέναν.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος ο οποίος εισέβαλε το πρωί της Δευτέρας (04/05) με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή, καθώς, εκτός από το σφυρί, είχε πάνω του ένα κατσαβίδι κι ένα ψαλίδι.

Απολογούμενος ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 67χρονος φέρεται να είπε ότι δεν είχε σκοπό να βλάψει κανέναν. Ανέφερε δε, όπως έγινε γνωστό, ότι πήγε στην τράπεζα, ζητώντας να του καταβληθεί «το πλήρες ποσό της σύνταξής του».

Ο 67χρονος, μέσω της συνηγόρου του, υπέβαλε αίτημα να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, για να διαπιστωθεί ο καταλογισμός του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 67χρονος έχει ιστορικό ψυχικής υγείας και έχει λάβει σχετική παρακολούθηση, ενώ βρίσκεται σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.

Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ανάλογα με τα ευρήματα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, δεν αποκλείεται να οδηγηθεί στη συνέχεια στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.

