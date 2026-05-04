«Προτεραιότητα όλων είναι και οφείλει να είναι το συμφέρον της πόλης», τονίζεται από τον δήμο Θεσσαλονίκης.

Έντονη ανησυχία προκαλεί στη Θεσσαλονίκη το ενδεχόμενο η Ryanair να προχωρήσει σε κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», εξέλιξη που θα επηρεάσει σημαντικά τη συνδεσιμότητα, τον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία φαίνεται να ετοιμάζεται να θέσει σε ισχύ την απόφασή της στο τέλος της τρέχουσας θερινής περιόδου, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2026.

Βασικός λόγος της αποχώρησης είναι η νέα αύξηση κατά 15% στις χρεώσεις που ζητά η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου για την ανανέωση της σύμβασης με τη Ryanair, η οποία λήγει εντός του 2026. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φαίνεται να καθιστά οικονομικά ασύμφορη τη διατήρηση της βάσης για τη χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία.

Η Ryanair διατηρεί παρουσία στη Θεσσαλονίκη από το 2014, με τρία αεροσκάφη τύπου Boeing 737 (NG/MAX) χωρητικότητας 189 και 197 θέσεων. Στη βάση απασχολούνται περισσότερα από 200 άτομα, εκ των οποίων περίπου 40 είναι πιλότοι και 160 μέλη πληρώματος καμπίνας, ενώ περιορισμένος είναι ο αριθμός προσωπικού εδάφους.

Έκτακτη σύσκεψη των αρμόδιων φορέων με την Ryanair

Με πρωτοβουλία του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή φορέων της πόλης και της τουριστικής αγοράς, προκειμένου να εξεταστούν τα δεδομένα γύρω από τη φημολογούμενη συρρίκνωση των πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου, στελέχη της αντιδημαρχίας Τουρισμού και εκπρόσωποι του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια των επαφών, υπήρξε και άμεση επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, Ανδρέα Φιορεντίνου, ώστε να διασφαλιστεί συντονισμένη διαχείριση της κατάστασης.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η αυριανή (05/05) διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair, η οποία προγραμματίστηκε μετά από αίτημα του δημάρχου. Στόχος είναι να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το αν πράγματι σχεδιάζεται αποχώρηση ή περιορισμός δραστηριότητας.

Παράλληλα, ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει απευθύνει επιστολή προς τη Fraport , ζητώντας διευκρινίσεις για τυχόν αλλαγές στους όρους συνεργασίας με τη Ryanair. Αντίστοιχη ενημέρωση ζητήθηκε και από την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Την ίδια στιγμή, η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, εκφράζει έντονη ανησυχία για τις πιθανές εξελίξεις, τονίζοντας ότι «η Θεσσαλονίκη δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση». Όπως επισημαίνει, η παρουσία της Ryanair αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ πιθανή αποχώρηση θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία, τον τουρισμό και την καθημερινότητα των πολιτών.

Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται νέα, διευρυμένη σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να αξιολογηθούν τα δεδομένα και να καθοριστεί κοινή στρατηγική. Όπως υπογραμμίζουν πηγές του Δήμου, βασική προτεραιότητα παραμένει η διασφάλιση του συμφέροντος της πόλης και η ενίσχυση της αεροπορικής της συνδεσιμότητας.

Με πληροφορίες του parallaximag.gr / thestival.gr