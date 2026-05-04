Έκπληκτη έμεινε η Νατάσα Θεοδωρίδου ακούγοντας τη φωνή της σε σειρά διεθνούς παραγωγής.

Με μία απρόσμενη είδηση ήρθε αντιμέτωπη το πρωί της Κυριακής 3 Μαΐου, η Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία άκουσε τη φωνή της σε γνωστή σειρά του Apple TV.

Η ερμηνεύτρια, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους την έκπληξή της, αναρτώντας σχετική δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Όπως εξήγησε, σε ένα από τα επεισόδια της σειράς «Your Friends & Neighbors», στα ελληνικά γνωστή ως «Φίλοι και γείτονες», η μουσική επένδυση έφερε στο φως το τραγούδι «Καταζητείται», που αποτελεί μία από τις πιο γνωστές επιτυχίες της ερμηνεύτριας.

Στην ανάρτηση που έκανε η ίδια το πρωί της Κυριακής, ανέφερε χαρακτηρσιτκά: «Story time. Ξυπνάω σήμερα Κυριακή και το Instagram μου είναι γεμάτο με μηνύματα που με έχουν ταγκάρει, ακούστε τώρα, στη δημοφιλέστερη σειρά, στο νέο επεισόδιο, στο Apple TV, φίλοι και γείτονες, έχουν βάλει το τραγούδι «Καταζητείται». Παιδιά, έχουμε γίνει διεθνείς».

Παράλληλα, στη λεζάντα της ανάρτησης η Νατάσα Θεοδωρίδου, εξήγησε: «Ξυπνάς Κυριακή πρωί… Ανοίγεις inbox και βλέπεις tags & stories… Το «Καταζητείται» να παίζει στο τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς «Φίλοι & Γείτονες» (Friends & Neighbors) στο Apple TV+. Ξαφνικά, ακούς κάτι δικό σου… Κάπως έτσι γράφονται οι πιο ωραίες στιγμές».