Το όνομα που θα χαρίσει το ζευγάρι στο γιο τους.

Μητέρα για τρίτη φορά έγινε στα 53 της χρόνια η Κάμερον Ντίαζ, φέρνοντας στον κόσμο ένα αγοράκι.

Η είδηση έγινε γνωστή την Δευτέρα 4 Μαΐου μέσα από σχετική ανάρτηση του συζύγου της στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας τόσο το φίλο του μωρού, όσο και το ιδιαίτερο όνομα που του χάρισαν.

Συγκεκριμένα, στη λεζάντα της ανάρτησης ο Μπέντζι Μάντεν, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Κάμερον και εγώ είμαστε ευτυχισμένοι, ενθουσιασμένοι και νιώθουμε τόσο ευλογημένοι να ανακοινώσουμε τη γέννηση του τρίτου μας παιδιού, Nautas Madden. Καλώς ήρθες στον κόσμο γιε μας!! Αγαπάμε τη ζωή με την οικογένειά μας - τα παιδιά μας είναι υγιή και χαρούμενα, και είμαστε ευγνώμονες!!! Περνάμε υπέροχα. Στέλνουμε όλες τις καλύτερες ευχές μας – η οικογένεια Μάντεν».

{https://www.instagram.com/p/DX58F9wlQLE/?img_index=1}

Η Κάμερον Ντίαζ από πλευρά της, επέλεξε να προσθέσει στην ανάρτηση ένα σχόλιο γεμάτο με κόκκινες καρδιές και αστέρια, ενώ ο σύζυγός της εξήγησε την σημασία του ονόματος του παιδιού με μία ιδιαίτερη κάρτα. Σε αυτή, εξηγεί ότι το όνομα, που προφέρεται ως «Νότας», σημαίνει «Ναύτης, πλοηγός, ταξιδευτής. Εκείνος που ξεκινά ένα ταξίδι και δεν φοβάται το άγνωστο».