Ο πρώην αθλητής έκανε αποκαλύψεις για την γνωριμία τους αλλά και για το μέλλον τους.

Σε μια σπάνια και ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη, ο Μπρούνο Τσερέλα μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τη Αθηνά Οικονομάκου, αποκαλύπτοντας τόσο την αρχή της γνωριμίας τους όσο και τις σκέψεις του για το μέλλον τους.

Ο πρώην αθλητής, με ρίζες από την Αργεντινή και την Ιταλία, βρέθηκε καλεσμένος στο vidcast «Game On» της Ντορέττα Παπαδημητρίου, όπου περιέγραψε πώς ξεκίνησε η σχέση τους με έναν σχεδόν κινηματογραφικό τρόπο. Όπως είπε, ενώ βρισκόταν στην Αθήνα και παρακολουθούσε τηλεόραση χωρίς να γνωρίζει ελληνικά, έπεσε τυχαία πάνω σε συνέντευξη της ηθοποιού. Χρησιμοποιώντας το google, έμαθε ποια είναι και λίγες ημέρες αργότερα πήρε την πρωτοβουλία να της στείλει μήνυμα. Η επικοινωνία τους εξελίχθηκε σταδιακά και μετά από τέσσερις μήνες, συναντήθηκαν από κοντά, με τη σχέση τους να αποκτά αμέσως ουσιαστικό χαρακτήρα.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως εκείνη την περίοδο της ζωής του δεν αναζητούσε μια νέα σχέση, καθώς έβγαινε από μια μακροχρόνια σχέση. Ωστόσο, η γνωριμία του με την Αθηνά Οικονομάκου άλλαξε την οπτική του, καθώς όλα προέκυψαν φυσικά, χωρίς πίεση. Τόνισε ότι η ισορροπία και η κοινή στάση ζωής είναι βασικά στοιχεία που τους φέρνουν κοντά, ενώ υπογράμμισε τη σημασία του να αφήνουν στην άκρη τον εγωισμό τους.

Περιγράφοντας τη σχέση τους σήμερα, τη χαρακτήρισε ιδανική, επισημαίνοντας πως αυτό που τους ενώνει δεν είναι μόνο ο αρχικός ενθουσιασμός, αλλά κυρίως οι κοινές αξίες και η βαθύτερη ανθρώπινη σύνδεση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στην επιθυμία του να αποκτήσει παιδί μαζί της. Όπως εξομολογήθηκε, θα ήθελε να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι σέβεται απόλυτα τις επιθυμίες και τις αποφάσεις της συντρόφου του. Παράλληλα, αναφέρθηκε με τρυφερότητα στη σχέση που έχει ήδη αναπτύξει με τα παιδιά της, τονίζοντας πως στόχος του είναι να αποτελεί έναν θετικό και υποστηρικτικό άνθρωπο στη ζωή τους.

Κλείνοντας, σημείωσε πως δεν βιάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα, αν και αναγνωρίζουν τον παράγοντα του χρόνου, αφήνοντας το μέλλον να εξελιχθεί φυσικά.

