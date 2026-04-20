Η αποκάλυψη του Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό» για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα. Θα γίνει τελετή και πάρτι.

Μία νέα αποκάλυψη έφερε στη δημοσιότητα ο Γιώργος Λιάγκας για τον επικείμενο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.

Όπως είχε γίνει γνωστό το ζευγάρι αναμένεται να ενώσει τις ζωές του με τα δεσμά του γάμου, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά. Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1, εξήγησε ότι δεν θα γίνει θρησκευτικός γάμος, αλλά μία τελετή.

Μάλιστα, εξήγησε ότι το ρεπορτάζ της εκπομπής που έδειχνε ένα εκκλησάκι, ήταν λανθασμένο, ξεκαθαρίζοντας ότι η τελετή δεν θα πραγματοποιηθεί σε ναό:

«Δεν θα γίνει γάμος! Αυτή είναι η είδηση. Δειξαμε μια εκκλησία και ήταν λανθασμένο το ρεπορτάζ. Με παρασύρατε.. Θα γίνει μια τελετή σαν αυτούς που βλέπουμε στο εξωτερικό. Θα γίνει ένα pre wedding party στην Παροικιά. Όταν κάνω ρεπορτάζ, δεν κάνω λάθος. Ο γάμος (σ. σ τελετή) θα γίνει στο ξενοδοχείο των γιων του Πάριου. Και την επόμενη θα γίνει πάλι και ένα δεύτερο πάρτι στον Κριό», εξήγησε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας, αφήνοντας άφωνους τους συνεργάτες του.

Και πρόσθεσε: «Ο γάμος που θα γίνει θα είναι πολιτικός. Θα είναι εκεί ένας Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος. Θα πάνε μόνο με κουμπάρο και όχι παπά».

Παράλληλα, όπως εξήγησε, ο λόγος που δεν θα γίνει θρησκευτικός γάμος είναι γιατί ο Μπρούνο Τσερέλα είναι καθολικός.

Παρ’ όλα αυτά, η τελετή θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ενώ θα ακολουθήσει το πάρτι και η ηθοποιός θα φοράει το νυφικό της επιλογής της.

Στο ίδιο απόσπασμα η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε για την ημέρα της τελετής. Η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει τις στιγμές της χωρίς να αγωνιά για την ημέρα: «Δεν αγωνιώ για τη μέρα του γάμου, είμαι πολύ χαρούμενη και ήρεμη».