Το Σάββατο 18 Απριλίου, το «Moments» ήταν μια τηλεοπτική εμπειρία που μίλησε στην καρδιά όλων.

Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχτηκε το Σάββατο, στο «Moments», τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, και μαζί έκαναν ένα βαθιά προσωπικό ταξίδι ζωής, μέσα από αναμνήσεις, εκπλήξεις και εξομολογήσεις που ξεπέρασαν τα στενά όρια μιας απλής τηλεοπτικής συνέντευξης.

Από τα παιδικά χρόνια του Γρηγόρη, μέχρι τη διαδρομή του στην τηλεόραση, το επεισόδιο ξεδίπλωσε τον άνθρωπο πίσω από τα φώτα, με ειλικρίνεια και συγκίνηση.

Ένα επεισόδιο γεμάτο συναίσθημα, αυθεντικότητα και δυνατές στιγμές που άγγιξαν το κοινό και χάρισαν στην εκπομπή την πρωτιά στον πίνακα της τηλεθέασης.

Το «Moments», σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ήταν πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54, σημειώνοντας 13,8% στη ζώνη προβολής του και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 1,8 μονάδες. Και στο γενικό σύνολο, όμως, το «Moments» ήταν επίσης πρώτο με 18,5% και 7,6 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι, ενώ το παρακολούθησαν κατά μέσο όρο έστω και για 1 λεπτό, 1.951.735 τηλεθεατές στο γενικό σύνολο.

Η συναισθηματική ένταση και η ζεστασιά της εκπομπής «μίλησαν» σε όλους, αγγίζοντας τόσο τις γυναίκες (έως 29,2%) όσο και τους άνδρες (έως 20,7%).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο επόμενο επεισόδιο, που θα προβληθεί το Σάββατο 9 Μαΐου, καλεσμένος της Ζέτας Μακρυπούλια θα είναι ο άνθρωπος με τα «χίλια πρόσωπα», ο πολυτάλαντος Τάκης Ζαχαράτος.

Στο επόμενο επεισόδιο, που θα προβληθεί το Σάββατο 9 Μαΐου, καλεσμένος της Ζέτας Μακρυπούλια θα είναι ο άνθρωπος με τα «χίλια πρόσωπα», ο πολυτάλαντος Τάκης Ζαχαράτος.

{https://www.youtube.com/watch?v=dgNrX7XLzLg}