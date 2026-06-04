Ο κλάδος των κατασκευών αναδείχθηκε στον μεγαλύτερο εργοδότη της ευρωπαϊκής πράσινης οικονομίας και ταυτόχρονα στον τομέα με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη

Σημαντική άνοδο κατέγραψε η απασχόληση στην πράσινη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την τελευταία δεκαετία, καθώς οι θέσεις εργασίας που συνδέονται με περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες αυξάνονταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 6% από το 2014. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το 2023 η πράσινη απασχόληση ανήλθε σε 5,8 εκατομμύρια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης.

Ο κλάδος των κατασκευών αναδείχθηκε στον μεγαλύτερο εργοδότη της ευρωπαϊκής πράσινης οικονομίας και ταυτόχρονα στον τομέα με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν από 700.000 το 2014 σε 1,6 εκατομμύρια το 2023, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 11%. Στον τομέα περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως η κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έργων ενεργειακής αναβάθμισης.

Η γεωργία, η δασοκομία και η αλιεία αποτέλεσαν τον δεύτερο ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο, με την πράσινη απασχόληση να φτάνει τα 700.000 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης το 2023 και μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 5% κατά την περίοδο 2014-2023.

Ανάλογη δυναμική παρουσίασε και η πράσινη μεταποίηση, όπου οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν από 700.000 σε 1 εκατομμύριο μέσα στην ίδια περίοδο, καταγράφοντας επίσης μέση ετήσια αύξηση 5%.

Η απασχόληση στην περιβαλλοντική οικονομία μπορεί να αναλυθεί και με βάση τον περιβαλλοντικό σκοπό των δραστηριοτήτων. Σε αυτό το επίπεδο, ο τομέας της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο, με τις θέσεις εργασίας να αυξάνονται κατά 79% από το 2014 έως το 2023, φτάνοντας τις 800.000.

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Ακολουθεί ο τομέας της προστασίας του εδάφους, των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, όπου η απασχόληση αυξήθηκε κατά 60%, από 400.000 σε 700.000 θέσεις εργασίας. Ισχυρή ανάπτυξη σημειώθηκε επίσης στους τομείς της προστασίας της ατμόσφαιρας και του κλίματος (+48%), καθώς και της ανάκτησης και εξοικονόμησης υλικών (+47%).

Παράλληλα, η απασχόληση στη διαχείριση λυμάτων αυξήθηκε κατά 38%, φτάνοντας τα 500.000 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, ενώ στη διαχείριση αποβλήτων καταγράφηκε αύξηση 30%. Η διαχείριση αποβλήτων παρέμεινε το 2023 ο μεγαλύτερος επιμέρους τομέας της περιβαλλοντικής οικονομίας, με 900.000 θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν στο 16% της συνολικής πράσινης απασχόλησης στην ΕΕ.