Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επιβεβαίωσαν την είδηση με αναρτήσεις τους στα social media στο περιθώριο της συνάντησης των G7.

Την επόμενη εβδομάδα συμπληρώνονται 10 χρόνια από το δημοψήφισμα για το Brexit και όπως έγινε γνωστό, στο περιθώριο της συνάντηση των G7, η δεύτερη Σύνοδος Κορυφής μεταξύ ΕΕ και Βρετανίας θα γίνει στις 22 Ιουλίου στις Βρυξέλλες.

Σε αναρτήσεις τους στα social media, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επιβεβαίωσαν την είδηση.

«Σήμερα, συμφωνήσαμε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι θα πραγματοποιήσουμε τη δεύτερη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ - Βρετανίας στις 22 Ιουλίου. Η κυβέρνηση του Εργατικού κόμματός μας εκπληρώνει την υπόσχεσή μας να επαναφέρουμε τις σχέσεις μας και να τοποθετήσουμε τη Βρετανία στην καρδιά της Ευρώπης. Μαζί θα αντιμετωπίσουμε το κόστος ζωής, θα ενισχύσουμε τις θέσεις εργασίας και θα δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους νέους] έγραψε σε ανάρτησή του ο Στάρμερ.

{https://x.com/Keir_Starmer/status/2066873607398006847}

Αντίστοιχα ο Κόστα έγραψε πως «Είχαμε μία ωραία συζήτηση με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Η στενή συνεργασία ΕΕ- Βρετανίας είναι ουσιαστικής σημασίας για την κοινή Ευρωπαϊκή ασφάλεια, αντίσταση και ευημερία. Εργαζόμαστε από κοινού μαζί για να πραγματοποιήσουμε τη δεύτερη Σύνοδο Κορυφής στις 22 Ιουλίου στις Βρυξέλλες ώστε να είναι επιτυχία».

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