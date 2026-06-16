Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε από το Εβιάν της Γαλλίας όπου πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής της G7 πως τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν την Παρασκευή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας όπου πραγματοποιείται η τριήμερη Σύνοδος Κορυφής της G7, δήλωσε πως οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να εξορύξουν το εμπλουτισμένο ουράνιο που είναι θαμμένο κάτω από τις πληγείσες υποδομές που χτύπησαν ΗΠΑ και Ισραήλ αλλά δεν υπάρχει καμία βιασύνη.

«Όταν το πάρουμε, θα το καταστρέψουμε»είπε ο Τραμπ και επισήμανε πως «δεν θέλουμε να το πάρουμε, θέλουμε να το καταστρέψουμε. Εμείς έχουμε αρκετό από αυτό».

Ερωτώμενος σχετικά πρόσθεσε ακόμα πως «δεν θα τον πείραζε» να στείλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο για αναθεώρηση. Είχε χαρακτηριστικά πως «Ούτε καν το σκέφτηκαν αλλά θα το κάνω, θα το στείλω στο Κογκρέσο. Εννοώ, ποιος δεν θα το ενέκρινε; Μου αρέσει η ιδέα. Στείλτε την στο Κογκρέσο, παρακαλώ» είπε.

Αναφερόμενος στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να είναι αρκετά θετικός. «Νομίζω ότι θα προχωρήσει αρκετά γρήγορα», είπε στους δημοσιογράφους και συμπλήρωσε πως «το Ιράν θέλει να την ολοκληρώσει. Πρέπει να επιστρέψουν στις δουλειές τους και η σχέση έχει πλέον ομαλοποιηθεί, οπότε νομίζω ότι θα προχωρήσει αρκετά γρήγορα».

{https://x.com/Breaking911/status/2066870048107466855}

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Κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχγιάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της ομάδας των G7 επανέλαβε ακόμα πως «θα μπορούσε να προχωρήσει πιο γρήγορα, θα μπορούσε να διαρκέσει και περισσότερο, αλλά θα μπορούσε να προχωρήσει γρήγορα».

Σε ό,τι αφορά στο Στενό του Ορμούζ επανέλαβε ότι θα ανοίξει μέχρι την Παρασκευή και πρόσθεσε πως το πλήρες κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας θα δημοσιευτεί σε «επίσημο πλαίσιο». Όπως είπε το κύριο αποτέλεσμα του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης είναι ότι το Ιράν «δεν θα έχει ποτέ πυρηνικά όπλα». Επιφυλάχθηκε δε, να συζητήσει το μνημόνιο με τα ΜΜΕ «σε μερικές ημέρες».

{https://x.com/FoxNews/status/2066865698442182768}

Για το δείπνο του Μακρόν

Σε ερώτηση δημοσιογράφων για την απόφασή του να μείνει λίγο περισσότερο προκειμένου να παραστεί σε ένα επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, στο Παλάτι των Βερσαλλιών την Τετάρτη το βράδυ, ο Τραμπ απάντησε πως είναι λάτρης των όμορφων τοποθεσιών.

«Είμαι λάτρης των όμορφων τόπων και... ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος τυχαίνει να είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, με κάλεσε σε δείπνο στις Βερσαλλίες, και οι Βερσαλλίες δεν είναι ότι είναι απλά χρυσές, οι Βερσαλλίες είναι ο αληθινός (πλούτος). Και είπα ότι θα ήθελα να το κάνω, δηλαδή, ξέρετε, το μόνο που σημαίνει (η παράταση αυτή) είναι ότι θα γυρίσω σπίτι αργότερα το βράδυ, δηλαδή νωρίς το πρωί, και ούτως ή άλλως δεν κοιμάμαι πολύ».

Τραμπ για Ρωσία

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ακόμα ότι οι ΗΠΑ «σύντομα θα μπορέσουν» ενδεχομένως να επιβάλουν εκ νέου κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο «Λοιπόν, σύντομα θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό επειδή το πετρέλαιο ρέει τώρα. Έτσι, βάλαμε, αφαιρέσαμε τις κυρώσεις, επειδή προφανώς δεν επιδιώκουμε να σταματήσουμε το πετρέλαιο, οπότε είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό σύντομα, κάποια στιγμή» είπε.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τον Τραμπ να σκεφτεί την πρόταση να φιλοξενήσει στις ΗΠΟΑ τις συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες του Guardian/BBC