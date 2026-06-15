Την Παρασκευή η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζ. Ντ. Βανς και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν ψηφιακά το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα δοθούν στη δημοσιότητα τις επόμενες 24-48 ώρες, ενώ οι τεχνικές συνομιλίες θα ξεκινήσουν εντός της εβδομάδας, ανέφερε η ίδια πηγή. Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Εβιάν, δήλωσε ότι το κείμενο του μνημονίου κατανόησης θα δημοσιοποιηθεί μετά την τελετή.

Η συμφωνία προβλέπει ότι θα ανοίξουν αμέσως τα Στενά του Ορμούζ και πως θα αρθεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός, σημείωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Η επίσημη τελετή υπογραφής του μνημονίου κατανόησης θα γίνει την Παρασκευή, υπενθυμίζει το CNN. Στην τελετή θα παραστεί ο Βανς, αλλά όχι ο Τραμπ.

Η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο δεν αποτελεί όρο της συμφωνίας, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος. Το Ισραήλ θα έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε όποιες απειλές της Χεζμπολάχ, συμπλήρωσε. Τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά, χωρίς διόδια, για 60 ημέρες με βάση τη συμφωνία, δήλωσε ακόμα.

Η Ουάσινγκτον εκτιμά ότι θα χρειαστούν περίπου δύο εβδομάδες προκειμένου να αυξηθεί σημαντική η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ. «Πιθανότατα δεν θα επανέλθουμε στην κανονικότητα σε δύο εβδομάδες, αλλά θα δούμε σημαντική αύξηση», δήλωσε στο CNN υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος.

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Δεν είναι ασυνήθιστο το γεγονός ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν υπέγραψε τη συμφωνία, σχολίασε ο ίδιος Αμερικανός αξιωματούχος. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν είχε υπογράψει ούτε τη συμφωνία της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, το 2015.

«Δεν είναι αυτός ο ρόλος του (ανώτατου ηγέτη) στο σύστημα τους», επεσήμανε. Τον σχετικό ρόλο έχει αναλάβει ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ, που στα μάτια της Ουάσινγκτον είναι αυτή τη στιγμή το άτομο «με τη μεγαλύτερη επιρροή στο σύστημά τους», πρόσθεσε.

Δυσπιστία από το Ιράν

Παρά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται την Ουάσινγκτον. Τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων θα επισκιάζει το «ιστορικό υποσχέσεων που παραβιάστηκαν, μη συμμόρφωσης, ακόμα και συμφωνιών που ακυρώθηκαν», δήλωσε.

«Σχεδιάζουμε τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και την εφαρμογή της συμφωνίας με βάση τη δυσπιστία, τις παλιότερες αθετήσεις δεσμεύσεων και τις προηγούμενες εμπειρίες», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων «θα συζητηθούν ζητήματα που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση κυρώσεων και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο μιας τελικής συμφωνίας».