Ο Τραμπ είχε πει ότι το Στενό του Ορμούζ θα ξανανοίξει την Παρασκευή, αλλά λίγο αργότερα ο Βανς δήλωσε πως «υπογράψαμε ήδη από χθες τη συμφωνία (με το Ιράν) ηλεκτρονικά».

Ανάρτηση για το Στενό του Ορμούζ έσπευσε να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόηχο του μνημονίου κατανόησης που αναμένεται να υπογραφεί στην Ελβετία με το Ιράν.

«Τα πλοία αρχίζουν να κινούνται, πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο, έξω από το Στενό του Ορμούζ. Πηγαίνουν κατά μήκος της Νότιας «διόδου», η οποία είναι απόλυτα ασφαλής, προστατευμένη και παρθένα. Υπάρχουν επίσης και άλλες περιοχές μετακίνησης» ανέφερε ο Τραμπ.

Λίγο νωρίτερα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε πως η συμφωνία με το Ιράν έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά.

Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει διάφορες αντικρουόμενες πληροφορίες για το πότε θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ για τα πλοία. Ο Τραμπ είχε πει ότι θα ξανανοίξει την Παρασκευή, μετά την υπογραφή της συμφωνίας στην Ελβετία. Αλλά σε συνέντευξή του στο Good Morning America, λίγο αργότερα ο Βανς είπε ότι «Υπογράψαμε ήδη από χθες τη συμφωνία ηλεκτρονικά».

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Πρόσθεσε ακόμα πως οι συζητήσεις για το μόνιμα άνοιγμα χωρίς χρέωση του Στενού του Ορμούζ θα διευθετηθούν σε συνεχιζόμενες «τεχνικές διαπραγματεύσεις».

Δύο ημιεπίσημα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης ανέφεραν τη Δευτέρα ότι ενώ η Τεχεράνη θα επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση για το χρονικό διάστημα των 60 ημερών, κατά το οποίο θα διεξαχθούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις, σχεδιάζει να επιβάλει τέλη μετά το τέλος της περιόδου αυτής.

Παράλληλα, η διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία έχει προειδοποιήσει ότι «εξακολουθεί να θεωρεί πολύ επικίνδυνο για τα πλοία να ξεκινούν διελεύσεις» μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Με πληροφορίες του CNN