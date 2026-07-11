Η Ισπανία αντίπαλος της Γαλλίας στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 προκρίθηκε η Ισπανια, η οποία επικράτησε με 2-1 του Βελγίου και θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία για μία θέση στον τελικό.

Η Ισπανία μπήκε πιο δυνατά την αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να μη κάνουν κάποια σημαντική ευκαιρία μέχρι το πρώτο hydration break. Στο 21΄ ένα σουτ του Γιαμάλ έφυγε εκτός στόχου.

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Οι «Ίβηρες» άνοιξαν το σκορ στο 30΄. Ο Όλμο έκανε το σουτ, ο Κουρτουά απέκρουσε όμως ο Ρουίθ πήρε το ριμπάουντ και από κοντινή απόσταση έκανε το 1-0.

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Στο 35΄ ο Κουρτουά απέκρουσε την εκτέλεση φάουλ ο Γιαμάλ.

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Το Βέλγιο δεν είχε πει την τελευταία του λέξη στο πρώτο ημίχρονο και ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Καστάνιε έκανε τη σέντρα και ο ΝτεΚετελάρε με κεφαλιά έκανε το 1-1.

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Το δεύτερο ημίχρονο παρουσίασε πιο πλούσιο θέαμα, με τις δύο ομάδες να έχουν εκατέρωθεν ευκαιρίες. Στο 55΄ το Βέλγιο έχασε ευκαιρία να κάνει την ανατροπή, με το σουτ του ΝτεΚάιπερ να περνάει ελάχιστα άουτ.

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Στο 71΄ ο Κουρτουά έγινε αναγκαστική αλλαγή και ο Λάμενς πέρασε στη θέση του.

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Η λύτρωση για την Ισπανία ήρθε 88ο λεπτό. Ο Λάμενς έκανε ασταθή απόκρουση στο μακρινό σουτ του Κουμπαρσί και ο Μερίνο διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Δεύτερο γκολ του Μερίνο στο Μουντιάλ, πάλι στο φινάλε όπως και με την Πορτογαλία.

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Στο 90+1 το Βέλγιο απείλησε την εστία του Σιμόν πιέζοντας για την ισοφάριση, όμως ο Λαπόρτ έσωσε την ομάδα του πριν η μπάλα φτάσει στον Λουκάκου.

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