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Ο ΠΑΟΚ τραντάζει τα νερά στο ελληνικό μπάσκετ.

Σε μία πρωτοφανή μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε δικό του τον Τζέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό.

Η είδηση έσκασε σαν «βόμβα» στο ελληνικό μπάσκετ, με τις απολαβές του Τούρκου forward να αγγίζουν τα 9.000.000 ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Την αποχώρηση του 'Οσμαν από το «τριφύλλι» ανακοίνωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story του στο Instagram.

«Η απόφασή σου με στεναχωρεί αλλά τη σέβομαι πλήρως και την καταλαβαίνω. Σου έυχομαι τα καλύτερα. Τζέντι... Τζέντι... Τζέντι» έγραψε ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ.

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Για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο ΠΑΟΚ κατέβαλλε το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ στον Παναθηναϊκό, προκειμένου να αποδεσμευθεί ο Όσμαν από το συμβόλαιό του και να «μετακομίσει» στη Θεσσαλονίκη ως ελεύθερος.

Ο Όσμαν είχε έρθει στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2024 και κατάφερε να πανηγυρίσει δύο Κύπελλα Ελλάδας με το «τριφύλλι» (2025, 2026).

Την περσινή σεζόν στη EuroLeague μέτρησε κατά μέσο όρο 8,7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8,3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.