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Με κάθε επισημότητα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε για τα επόμενη τρία χρόνια θα είναι παίχτης του Παναθηναϊκού.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε (1995, 2.01μ.) είναι παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR!

Ο Γάλλος σταρ υπέγραψε χρυσό συμβόλαιο με τους πράσινους για τα επόμενα τρία χρόνια με απολαβές ύψους 12.000.000 ευρώ.

Ο 30χρονος Γάλλος (σ.σ. είναι γεννημένος στις 17 Δεκεμβρίου) τα δύο τελευταία χρόνια βρισκόταν στο NBA, όπου αγωνίστηκε κατά σειρά στους Σίξερς, στους Νικς και στους Μπουλς, πριν μείνει free agent.

Τι κατάφερε στο NBA

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 5.6 πόντους και 3.5 ριμπάουντ σε 67 αγώνες της regular season. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχε αγωνιστεί και από το 2017 έως το 2019, φορώντας τότε τη φανέλα των Σέλτικς, οι οποίοι τον είχαν διαλέξει στο Νο16 του NBA Draft το 2016.

Σε επίπεδο EuroLeague ο Γιαμπουσέλε έχει 124 συμμετοχές με Βιλερμπάν (2019-21) και Ρεάλ Μαδρίτης (2021-2024) και μέσους όρους στους 10.8 πόντους, τα 4.4 ριμπάουντ και τις 1.3 ασίστ.

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Μάλιστα, το ποσοστό καριέρας του στο τρίποντο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση είναι στο 41.1% (167 σουτ σε 406 προσπάθειες).

Έτσι, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκληρώνει την τρίτη κατά σειρά μεταγραφή του έχοντας ήδη αποκτήσει τους Μπόνγκα, Μπάντιο (σ.σ. αμφότεροι ήρθαν στην Ελλάδα την Τρίτη 6/7) και τον Γιαμπουσέλε.