Και καλά κάνει….

Για εμάς τους νυχτόβιους, λόγω δουλειάς και άλλων υποχρεώσεων, το «ξελαμπικάρισμα» στις 11+ το βράδυ είναι απόλυτα κατανοητό και σωστό. Βλέπετε, ο Βασίλης Κικίλιας πήρε την μπάλα του μπάσκετ, πήγε σε γνωστό γηπεδάκι και… έλιωσε. Όπως είπε μόνο έτσι μπορώ να ξελαμπικάρω μες τη νύχτα» και τον καταλαβαίνουμε απόλυτα.

Για όσους δε υποστηρίξουν ότι το «buzzer beater» είναι 2ποντο και όχι 3ποντο έχουν λάθος.

Μιλάμε για καθαρό, στο χιλιοστό, εύστοχο τρίποντο.

Δείτε το βίντεο

{https://www.facebook.com/watch/?v=1994948477803666}