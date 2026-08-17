Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται τις επόμενες ημέρες ενώ δεν αποκλείεται ο καιρός να μας «εκπλήξει» τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου.

Άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες αναμένεται τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τις προγνώσεις της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Αναστασίας Τυράσκη και του μετεωρολόγου και ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου.

Ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 35-36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ προς το Σαββατοκύριακο δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 38 βαθμούς. Παράλληλα, θα διατηρηθεί η αστάθεια στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ Αναστασίας Τυράσκη, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο τις επόμενες ημέρες, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 35-36 βαθμούς και κατά τόπους τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, μέσα στην ημέρα θα εκδηλώνονται φαινόμενα αστάθειας κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα. Μπόρες και καταιγίδες αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου, στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 34 βαθμούς.

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Έως τους 37 βαθμούς την Τρίτη

Την Τρίτη, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς, ενώ μια διαταραχή θα προκαλέσει τοπικές βροχές στη βόρεια Ελλάδα και στα ορεινά της δυτικής χώρας.

Η θερμοκρασία, ωστόσο, θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία και θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην ανατολική Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία.

Μπόρες στα ηπειρωτικά την Τετάρτη

Την Τετάρτη οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς, ενώ τοπικές μπόρες αναμένονται και πάλι στα ηπειρωτικά, κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Παρά την αστάθεια, η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει, φτάνοντας κατά τόπους τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στους 38 βαθμούς το Σαββατοκύριακο

Η θερμοκρασία αναμένεται να κορυφωθεί προς το τέλος της εβδομάδας, καθώς το Σαββατοκύριακο οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, με το μελτέμι να κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου επηρεάζονται από τους βοριάδες.

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«Ίσως και κάτι περισσότερο»

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου ο καιρός σήμερα Δευτέρα θα είναι καλός. Ωστόσο, από την Τρίτη ο καιρός θα βγάλει κάποιες μπόρες στα ορεινά της Ηπείρο, της Θεσσαλίας και την Πελοποννήσου το απόγευμα και το βράδυ.

Όπως είπε ο Σάκης Αρναούτογλου τόνισε ότι μετά τις 20-22 Αυγούστου ο καιρός θα ζεστάνει πολύ. «Υπάρχουν ενδείξεις για καύσωνα για 2-3 ημέρες» ανέφερε. Αυτή την εβδομάδα, όπως είπε, θα υπάρξουν ψυχρές αέριες μάζες στην βόρεια Ευρώπη. Αντίθετα στην νότια θα ανέβει η θερμοκρασία. Αυτές οι θερμές αέριες μάζες αναμένεται να αυξήσουν την θερμοκρασία στη χώρα μας.

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