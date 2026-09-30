Στόχος η ενίσχυση των οικονομικών και στρατηγικών δεσμών ΕΕ και Καναδά με νέες κοινές πρωτοβουλίες.

Μία «νέα συμμαχία» απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα φιλοδοξούν να σφυρηλατήσουν Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδάς, καθώς ετοιμάζουν από κοινού σύνοδο στα τέλη Οκτωβρίου με φόντο συμφωνίες για ψηφιακές υπηρεσίες, στρατηγικές πρώτες ύλες και πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Η σύνοδος που θα διεξαχθεί στο Μόντρεαλ δίνει την ευκαιρία σε Ευρωπαίους και Καναδούς να υλοποιήσουν τις προθέσεις τους για προσέγγιση, μετά την πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο «συνδεδεμένο» μέλος της ΕΕ.



«Η ΕΕ και ο Καναδάς, με τις απαράμιλλες εμπορικές συναλλαγές τους, τις κοινές τους αξίες και τα επιπλέον οικονομικά πλεονεκτήματά τους, μπορούν να οικοδομήσουν μια βαθύτερη και πιο ολοκληρωμένη σχέση», υπογραμμίζει προσχέδιο κοινής δήλωσης που διαβιβάστηκε για γνωμοδότηση στις 27 χώρες της Ένωσης.

Αυτό το σχέδιο κειμένου που αναμένεται να δημοσιευτεί στο τέλος της συνόδου απαριθμεί έναν κατάλογο συμφωνιών που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας, και που πρόκειται να ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής.

Περιλαμβάνουν μια συμφωνία για το ψηφιακό εμπόριο που θα έχει στόχο να επιτρέψει ασφαλείς ψηφιακές ανταλλαγές και συναλλαγές, πιο γρήγορες και με λιγότερο κόστος, ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στα καναδικά σχέδια εξόρυξης στρατηγικών μεταλλευμάτων.

Το έγγραφο αναφέρει επίσης την κοινή αγορά από την ΕΕ και τον Καναδά 50 πυροσβεστικών αεροσκαφών της καναδικής αεροπορικής βιομηχανίας De Havilland, τα οποία θα αναπτυχθούν έως το 2030 για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

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Η Οτάβα και οι Βρυξέλλες θέλουν επίσης να αναπτύξουν τις δυνατότητες για τους πολίτες τους «να μελετούν, να εργάζονται, να κάνουν έρευνα και να οικοδομήσουν διαρκείς σχέσεις». Το κείμενο της δήλωσης αναφέρει επίσης ότι ο Καναδάς θα αρχίσει συζητήσεις για να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus.

Οι δύο πλευρές θέλουν επίσης να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην ενέργεια, κυρίως με μια μελέτη σκοπιμότητας για τη δυνατότητα εξαγωγής στην Ευρώπη υγροποιημένου φυσικού αερίου που παράγεται στον Καναδά.