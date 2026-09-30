Θετικές φαίνονται και οι Βρυξέλλες στην προοπτική επιστροφής της Βρετανίας στην ΕΕ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δέχθηκαν με τις καλύτερες διαθέσεις το σχέδιο Μπέρναμ για την ανάκληση του Brexit και την επιστροφή της Βρετανίας στους κόλπους της ΕΕ.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, κατά την επίσημη επίσκεψη Μακρόν στην Ισπανία, ο Μακρόν είπε ότι η επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ θα ήταν «υπέροχα νέα». Ο Σάντσεθ από την πλευρά του συμφώνησε λέγοντας πως θα την υποδεχθούν «με ανοιχτές αγκάλες».

«Αυτά είναι πολύ καλά νέα, τόσο για την ίδια τη χώρα όσο και για τους Ευρωπαίους» είπε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους σχολιάζοντας την αλλαγή πολιτικής του Βρετανού πρωθυπουργού. «Καλωσήλθατε» είπε. Η επανένωση θα είναι μία πολύ σοφή απόφαση και ο Μπέρναμ «έχει δίκιο να επιδεικνύει τέτοια γενναιότητα» πρόσθεσε ο Μακρόν.

«Η Ισπανία θα υποδεχθεί την επιστροφή της Βρετανίας με ανοιχτές αγκάλες» σημείωσε ο Σάντσεθ.

Ο Άντι Μπέρναμ είπε στο συνέδριο των Εργατικών στο Λίβερπουλ την Τρίτη ότι το Brexit έκανε «περισσότερη ζημιά παρά καλό» και ότι θα δείξει διαφορετικές εναλλακτικές που α είναι διαθέσιμες για να περιοριστεί η ζημιά αυτή στην επικείμενη σύνοδο Βρετανίας - ΕΕ τον Νοέμβριο. Το πρωί ο Μπέρναμ επιβεβαίωσε ότι η εναλλακτική αυτή αφορά στην την επανένταξη στην ενιαία αγορά, στην τελωνειακή ένωση ή ακόμα και το να φτάσει κανείς «μέχρι τέλους» και να επανενταχθεί πλήρως στην ΕΕ.

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Θετικές και οι Βρυξέλλες

Η πρότασή του έγινε δεκτή με χαρά και από τις Βρυξέλλες. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε πως «Η Βρετανία είναι ένας στενός και πολύτιμος εταίρος της ΕΕ. Επαφίεται στη βρετανική κυβέρνηση να θέσει πως επιθυμεί να εξελίξεις αυτή τη σχέση με την ΕΕ, Εμείς παραμένουμε ανοιχτοί στο να εξετάσουμε τις επιλογές που ενδέχεται να προτείνει».

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και διπλωμάτες, είπαν στο Politico, ότι ότι στο προσκήνιο η πρόταση Μπέρναμ έγινε δεχτή με θετικές προοπτικές στις Βρυξέλλες.

«Η διάθεση είναι θετική και σίγουρα υπάρχει η δέσμευση για μία καλή σύνοδο. Υπάρχει αρκετή δουλειά στην προετοιμασία» της συνόδου ΕΕ - Βρετανίας, σημείωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Διπλωμάτες δήλωσαν πως η αντίδραση μεταξύ μελών της ΕΕ επίσης ήταν ανάλογη. Διπλωμάτης της ΕΕ αναρωτήθηκε φωναχτά αν η θεαματική μεταστροφή του Μπέρναμ θα υπονόμευε το σκεπτικό της επικείμενης συνόδου κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου - ΕΕ, η οποία δεν έχει ακόμη οριστεί χρονικά, αλλά αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των συνομιλιών για μια σειρά παράλληλων συμφωνιών που είχε δρομολογήσει ο Κιρ Στάρμερ.

«Γιατί να ασχοληθούμε με δύσκολες διαπραγματεύσεις της συμφωνίας για το SPS, το εμπόριο και την κινητικότητα των νέων, αν το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει μια εντελώς νέα συμφωνία;» σχολίασε.

Ένας άλλος διπλωμάτης της ΕΕ συμφώνησε με την πρόταση αλλά σημείωσε πως η Βρετανία θα πρέπει να αποφασίσει μόνη της τι θέλει. «Θα περιμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις από το Λονδίνο».

Ο Sandro Gozi, ο ευρωβουλευτής που προεδρεύει της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Βρετανία επισήμανε ότι η «έκκληση του Μπέρναμ για μια νέα πορεία αξίζει μια σοβαρή ευρωπαϊκή απάντηση».

«Ας κάνουμε το άνοιγμα αυτό (της πρότασης Μπέρναμ) με συγκεκριμένες επιλογές για την καλύτερη συνεργασία Βρετανίας - ΕΕ προκειμένου να δώσουμε στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές την ευκαιρία για ένα πιο αίσιο, ασφαλές μέλλον».

Με πληροφορίες του Politico