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Η ειδική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής με στόχο την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων.

Ειδική αστυνομική επιχείρηση, με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (29/09) σε οικισμούς στο Κορωπί από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 7 άτομα. Σε βάρος τους σχηματίσθηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, κλοπή νερού και παράβαση της περιβαλλοντικής και οικοδομικής νομοθεσίας, ενώ βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις για παράβαση του νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος, παράβαση του οικοδομικού κανονισμού και του Κ.Ο.Κ.

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Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.