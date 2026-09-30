Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ένα όχημα αναποδογύρισε.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (30/09) στην Ηλεία, στην Εθνική Οδό Πύργου-Κυπαρισσίας, όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά πάνω στη στροφή.

Όπως μεταδίδει το ilialive, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν έξι άτομα, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Μάλιστα, στο ένα αυτοκίνητο προκλήθηκε φωτιά, η οποία κατασβέστηκε άμεσα από την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση του περιστατικού.

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Οι τραυματίες παραλήφθηκαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθή η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

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Μείζονος σημασίας αποδείχθηκε στο περιστατικό η συμβολή διασώστριας του ΕΚΑΒ η οποία αν και εκτός υπηρεσία, σταμάτησε στο σημείο προκειμένου να παράσχει βοήθεια στους τραυματίες μέχρι να παραληφθούν από τα ασθενοφόρα. Εξίσου σημαντική ήταν και η συμβολή ενός αστυνομικού και ενός πυροσβέστη που αν και εκείνοι ήταν εκτός υπηρεσίας, συνέβαλαν στην ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι να φτάσουν δυνάμεις της Αστυνομίας.