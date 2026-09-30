Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σώσουν το 21 μηνών μωρό όμως παρά τις τιτάνιες προσπάθειες εξέπνευσε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Συγκλονισμένη είναι η Κοζάνη από τον αιφνίδιο θάνατο ένος μωρού 21 μηνών που «έσβησε» στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου είχε μεταφερθεί νωρίτερα με το ΙΧ αυτοκίνητο των γονέων του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia το 21 μηνών κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση με πυρετό και ήδη επιβαρυμένο τον οργανισμό του. Οι γιατροί «έπεσαν» πάνω στο παιδί για να το βοηθήσουν και να το κρατήσουν στη ζωή όμως λίγο αργότερα το παιδί κατέληξε.

Να σημειωθεί ότι η εγκυμονούσα μητέρα του άτυχου παιδιού νοσηλεύεται στο Μαμάτσειο, καθώς ένιωσε πόνους και αδιαθεσία. Τα ακριβή αίτια θανάτου του παιδιού θα γίνουν γνωστά μετά την νεκροψία-νεκροτομή, ενώ άμεσα έχει ενημερωθεί και η Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για πολυμελή οικογένεια, με 8 παιδιά, που διαμένει σε χωριό του Δήμου Κοζάνης.

Το βρέφος «έσβησε» παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών

Το 21 μηνών παιδί μεταφέρθηκε από την οικογένειά του στα Επείγοντα της Παιδιατρικής του νοσοκομείου σε σοβαρή κατάσταση, καθώς είχε συμπτώματα εμπυρέτου λοίμωξης. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από το Kozan.gr το παιδί φέρεται να υπέστη σπασμούς που οδηγήσαν σε ανακοπή με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα σε προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, ενώ το μωρό διασωληνώθηκε. Η προσπάθεια διήρκεσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά, χωρίς δυστυχώς να καταστεί δυνατό να επανέλθει.