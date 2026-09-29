Η εξαιρετικά σύνθετη επιχείρηση, της μεταφοράς του μνημειακών διαστάσεων γλυπτού του Tobias Ballaty, θα χρειαστίε μέχρι το Σάββατο για να φτάσει στο λιμάνι της Νάξου.

Σχεδόν 2.600 χρόνια ο Κούρος του Απόλλωνα στη Νάξο, δεν τα κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του και παραμένει ως ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία της νησιωτικής Ελλάδας.

Τώρα, ένα ακόμη γιγαντιαίο έργο από το μάρμαρο της Νάξου ετοιμάζεται να αφήσει το λατομείο. Ο λόγος για την «Λύρα της Νάξου» που άρχισε σήμερα το ταξίδι της από τον Κινίδαρο. Η τεράστια και εξαιρετικά σύνθετη επιχείρηση, της μεταφοράς του μνημειακών διαστάσεων γλυπτού του Tobias Ballaty, ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης με προορισμό τη Βασιλεία της Ελβετίας.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ από το NaxosTimes η «Λύρα Νάξου» έχει τελικές διαστάσεις 12 μέτρα μήκος, 6 μέτρα πλάτος και 6 μέτρα ύψος. Το βάρος της υπολογίζεται σε περίπου 500 τόνους.

Η μεταφορά του τεράστιου γλυπτού ξεκίνησε 15:00 και θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο. Ο Βίκτωρας Ματαράγκας, μέλος της διοίκησης και υπεύθυνος του λατομείου, και ο Joachim Kolb, Export Sales Manager της Cometto, βρέθηκαν στη Νάξο για την επιχείρηση.

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Σύμφωνα με το NaxosTimes, το εντυπωσιακό μονολιθικό γλυπτό δημιουργήθηκε στο λατομείο «Μάρμαρα Νάξου Αλέξανδρου Λογιότατου», στον Κινίδαρο.

Σύμφωνα με τον Βίκτωρα Ματαράγκα, το εγχείρημα ξεκίνησε πριν από περίπου τρία χρόνια ενώ ο Joachim Kolb, ανέφερε πως ο γλύπτης Tobias Ballaty εργάζεται πάνω από έξι μήνες στο λατομείο στο συγκεκριμένο έργο.

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Έτοιμο για ρεκόρ Γκίνες

Ο όγκος του γλυπτού έχει οδηγήσει ήδη σε διαδικασία επικοινωνίας με των βραβείων Γκίνες με το λατομείο.

«Η ιστορία στο νησί της Νάξου επαναλαμβάνεται ύστερα από 2.600 χρόνια» σχολίασε ο Joachim Kolb. Οι τεράστιες διαστάσεις του Κούρου στον Απόλλλωνα δεν επέτρεψαν στην αρχαιότητα τη μεταφορά του, ο οποίος παραμένει μέχρι σήμερα στο αρχαίο λατομείο του χωριού. «Σήμερα είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι απ’ ό,τι στην αρχαιότητα», πρόσθεσε.

Δεδομένου ότι όλα θα εξελιχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα, η έξοδος του φορτίου στο δημόσιο οδικό δίκτυο προς το λιμάνι της Νάξου θα αρχίσει τη νύχτα της Τετάρτης. Η μεταφορά έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε τρεις νυχτερινές φάσεις, ώστε η «Λύρα Νάξου» να φτάσει εγκαίρως στο λιμάνι, το Σάββατο, όπου θα την παραλάβει ειδικό πλοίο.

Για την επιχείρηση έχει μεταφερθεί ειδικά στη Νάξο ένα 12αξονικό σύστημα Cometto SPMT – Self-Propelled Modular Transporter, αυτοκινούμενη αρθρωτή πλατφόρμα βαρέων μεταφορών.

Για την μεταφορά αυτή απαιτείται και η βοήθεια των οδηγών και των επισκεπτών του νησιού. Οι πολίτες θα πληροφορούνται μέσω των αρμόδιων αρχών για το πότε και σε ποιο τμήμα της διαδρομής θα κινείται το ειδικό όχημα. Γίνεταο έκκληση ωστόσο να μην υπάρχουν σταθμευμένα οχήματα στη διαδρομή της μεταφοράς.

Mε πληροφορίες του NaxosTimes.gr