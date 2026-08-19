Απρόσμενη εμφάνιση νεογέννητων στον Άγιο Προκόπιο της Νάξου.

Χαμόγελα και κινητοποίηση στη Νάξο και συγκεκριμένα στην μαγευτική παραλία Άγιος Προκόπιος, όταν εμφανίστηκαν μικρές χελώνες. Μάλιστα, όπως μεταδίδει το naxostimes, πρόκειται για νεογέννητα με κάποια από αυτά να έχουν πάρει το δρόμο προς την θάλασσα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Συλλόγου Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου (Naxos Wildlife Protection), μέχρι τώρα δεν είχε εντοπιστεί κανένα σημάδι φωλεοποίησης θαλάσσιας χελώνας στη Νάξο, γεγονός που είχε προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στους ανθρώπους της οργάνωσης.

Όλα άλλαξαν όταν ο ιδιοκτήτης ενός beach bar, στον Άγιο Προκόπιο, επικοινώνησε με την ομάδα και ενημέρωσε ότι πολλά μικρά χελωνάκια κινούνταν ανάμεσα στις ξαπλώστρες της επιχείρησης.

Μέλη της ομάδας έσπευσαν στην παραλία και κατά την άφιξή τους είδαν ορισμένα από τα νεογέννητα χελωνάκια να κατευθύνονται προς τη θάλασσα.

Σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο, ακολούθησαν τα ίχνη στην άμμο, επιχειρώντας να εντοπίσουν τη θέση της φωλιάς.

Εμφανίστηκαν ακόμη έξι χελωνάκια

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, η έκπληξη έγινε ακόμη μεγαλύτερη, καθώς εμφανίστηκαν άλλα έξι μικρά χελωνάκια.

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Ακολουθώντας τα ίχνη τους, η ομάδα κατάφερε να προσδιορίσει περίπου το σημείο όπου βρίσκεται η φωλιά. Αμέσως ο χώρος περιφράχθηκε και τοποθετήθηκαν οι απαραίτητες ενημερωτικές πινακίδες, ώστε να προστατευθεί.

Πλέον αναμένεται να εμφανιστούν και άλλα χελωνάκια από τη συγκεκριμένη φωλιά.

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