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Αρκετές από της χελώνες έφτασαν σε κρίσιμη κατάσταση.

Πυρόπληκτες χελώνες από τον Κουβαρά έφτασαν στην ΑΝΙΜΑ, μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή το πρωί της Δευτέρας (10/08).

Όπως έκανε γνωστό η ΑΝΙΜΑ – Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ορισμένες από τις χελώνες έχουν τραυματιστεί σοβαρά από τη φωτιά.

Στον σταθμό γίνονται άμεσα αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις στα πυρόπληκτα ζώα, ώστε οι άνθρωποι της ΑΝΙΜΑ να γνωρίζουν την κατάσταση της υγείας τους και να τους προσφέρουν την κατάλληλη φροντίδα.

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Το εργαστήριο του σταθμού λειτουργεί χάρη σε δωρεά του ΟΦΥΠΕΚΑ.

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Από τη φωτιά έχουν καταστραφεί και εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού.

Νωρίτερα, σε μια συγκινητική στιγμή, δημοσιογράφος της ΕΡΤ που κάλυπτε ζωντανά τη φωτιά στον Κουβαρά σταμάτησε το ρεπορτάζ του για να βοηθήσει μια χελώνα που βρισκόταν μέσα στην επικίνδυνη ζώνη.

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Οι προσπάθειες για τη διάσωση των ζώων που έχουν παγιδευτεί ή τραυματιστεί από τη φωτιά συνεχίζονται.