Η 52χρονη διακομίσθηκε σε βαριά κατάσταση στον Βόλο με αεροδιακομιδή.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (10/08) στη Σκιάθο, με μία 52χρονη γυναίκα, υπήκοο Ιταλίας, να τραυματίζεται βαριά στην περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr , το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:15, όταν η γυναίκα φέρεται να παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που δημιουργήθηκε από αεροσκάφος το οποίο απογειωνόταν εκείνη την ώρα. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

Η 52χρονη υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ αναφέρεται ότι παρουσίασε και αιμορραγία.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και το Πολυϊατρείο Σκιάθου. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, προκειμένου να εκτιμηθεί η έκταση των τραυμάτων της.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της αποφασίστηκε η επείγουσα αεροδιακομιδή της. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή δυσχέραιναν τη μεταφορά της με πλωτό μέσο προς τον Βόλο.

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Η παραλία δίπλα στο αεροδρόμιο

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο και το ζήτημα της ασφάλειας στην περιοχή του αεροδρομίου της Σκιάθου.

Δίπλα στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης βρίσκεται παραλία, η οποία αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλές σημείο για τουρίστες που συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν και να φωτογραφίσουν τα αεροσκάφη.

Πολλοί επισκέπτες στέκονται σε πολύ μικρή απόσταση από την περίφραξη του αεροδρομίου, περιμένοντας την προσγείωση ή την απογείωση των αεροπλάνων. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα αεροσκάφη περνούν σε πολύ κοντινή απόσταση πάνω από τους λουόμενους, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρακτική εγκυμονεί κινδύνους. Κατά καιρούς έχουν καταγραφεί περιστατικά τραυματισμών ανθρώπων που βρίσκονταν πολύ κοντά στην περίφραξη, λόγω των ισχυρών ρευμάτων αέρα που προκαλούνται από τις τουρμπίνες των αεροσκαφών.