Η πιο πρόσφατη live εμφάνιση του Rod Stewart πραγματοποιήθηκε στο Κονέκτικατ την περασμένη Παρασκευή.

Ο Rod Stewart ανέβαλε live εμφάνιση στις ΗΠΑ την τελευταία στιγμή λόγω προβλημάτων υγείας.

Ο 81χρονος καλλιτέχνης θα εμφανιζόταν στο Riverbend Music Center στο Σινσινάτι του Οχάιο το βράδυ της Κυριακής 9 Αυγούστου στο πλαίσιο της τρέχουσας περιοδείας του στη Βόρεια Αμερική «One Last Time»

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν από το άνοιγμα των θυρών, οι διοργανωτές δημοσίευσαν μια δήλωση που επιβεβαίωνε ότι η συναυλία δεν θα πραγματοποιηθεί πλέον όπως είχε προγραμματιστεί.

«Λόγω μιας απρόβλεπτης αλλά μικρής ιατρικής επέμβασης που απαιτούσε άμεση φροντίδα, η εμφάνιση του Rod Stewart απόψε στο Σινσινάτι αναβάλλεται .Ο επαναπρογραμματισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, με περισσότερες πληροφορίες να αναμένονται την Τρίτη».

Το μήνυμα ανέφερε ακόμα πως «όλα τα εισιτήρια που είχαν αγοραστεί προηγουμένως θα χρησιμοποιηθούν για την επαναπρογραμματισμένη ημερομηνία. Ο Rod αναμένεται να αναρρώσει γρήγορα και ανυπομονεί να επιστρέψει στο Σινσινάτι».

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Η πιο πρόσφατη live εμφάνιση του Rod Stewart πραγματοποιήθηκε στο Κονέκτικατ την περασμένη Παρασκευή, μετά από εμφανίσεις στη Βιρτζίνια και την πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ο Stewart αναγκάστηκε να διακόψει ξανά μια συναυλία στη Γιούτα για να χρησιμοποιήσει μια φιάλη οξυγόνου αφού παραλίγο να λιποθυμήσει στη σκηνή. «Θα σας πείραζε να καθίσω λίγο;» ρώτησε το πλήθος.

Ωστόσο, λίλγες ώρες μετά την ακύρωση μιας συναυλίας στην Καλιφόρνια για λόγους υγείας, εθεάθη να επευφημεί τη Σκωτία σε έναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και αυτό προκάλεσε αντιδράσεις.

Η ομάδα του Stewart είχε κοινοποιήσει μια δήλωση στην οποία ανέφερε λεπτομερώς ότι «μετά από συμβουλή των γιατρών του και μετά από διάγνωση οξείας λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος που είχε ως αποτέλεσμα τη αρυγγίτιδα, δεν μπορεί να ανέβει στη σκηνή απόψε».

Σε δικό του μήνυμα, ο βετεράνος τραγουδιστής είπε στους θαυμαστές του: «Μετά τη θεραπεία, αισθάνομαι πολύ καλύτερα, αλλά η φωνή μου όχι. Είμαι πολύ απογοητευμένος και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία των θαυμαστών μου».

Την άνοιξη, ο Rod Stewart είπε ότι «πιθανότατα» θα ολοκληρώσει οριστικά τις περιοδείες του με μια εμφάνιση στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2027.

Με πληροφορίες ΝΜΕ