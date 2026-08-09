Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, το Πυροσβεστικό Σώμα αυξάνει τις περιπολίες εναέριας επιτήρησης.

Σε πλήρη επιφυλακή τίθεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της Δευτέρας 10 Αυγούστου, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο κοκτέιλ υψηλών θερμοκρασιών, ισχυρών βοριάδων και ξηρασίας, συνθήκες που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, με τις ισχυρότερες ριπές να φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ.

Για τη Δευτέρα, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code περιοχές στις οποίες προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, Κατηγορίας 4.

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Ποιες περιοχές μπαίνουν σε Red Code

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για τη Δευτέρα 10 Αυγούστου τίθενται:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας.

Η Περιφέρεια Κρήτης.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας.

Οι Κυκλάδες.

Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

Η απόφαση βασίζεται στην πρόβλεψη για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, ενώ η ενεργοποίηση του Red Code σημαίνει πλήρη κινητοποίηση του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού, εξοπλισμού και μέσων για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών.

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40άρια στη δυτική Ελλάδα και ισχυροί βοριάδες

Το θερμόμετρο θα κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους τους 40°C, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Στα ανατολικά, οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν περίπου στους 38-39°C, ενώ την ίδια ώρα οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα δημιουργούν εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες για την αντιμετώπιση μιας πιθανής πυρκαγιάς.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η υψηλή θερμοκρασία. Ο συνδυασμός της ζέστης με τους ισχυρούς ανέμους και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο μια φωτιά μπορεί να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkkkr1q1x6k9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Θερμικές κάμερες και drones σε όλη την Αττική

Οι Αρχές ενισχύουν τα μέτρα πρόληψης, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων drones με θερμικές κάμερες, περιπολίες και ελέγχους σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Στην Αττική, ειδικά διαμορφωμένο drone της Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιεί καθημερινές πτήσεις από τον Λυκαβηττό, καταγράφοντας περιοχές με αυξημένες θερμοκρασίες και επιτηρώντας άλση και δασικές εκτάσεις.

Οι θερμικές κάμερες έχουν ήδη καταγράψει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Χαρακτηριστικά, η θερμοκρασία στην άσφαλτο ξεπέρασε τους 80°C, ενώ οι άνεμοι στην περιοχή έφτασαν τα 8 μποφόρ.

Κλειστοί δρόμοι στον Υμηττό

Στον Υμηττό εφαρμόζονται ήδη τα μέτρα που προβλέπονται για τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας.

Όταν ο δείκτης φτάνει στην κατηγορία 4 ή 5, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων στο βουνό. Στον Βύρωνα έχουν τοποθετηθεί μπλόκα για την αποτροπή πρόσβασης προς τον Υμηττό, ενώ οι υπηρεσίες του Δήμου παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Παράλληλα, ο λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεωτέρας, ενώ κλιμάκια εργαζομένων των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου πραγματοποιούν περιπολίες.

Πάνω από 400 πυρκαγιές σε μόλις δέκα ημέρες

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία για τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, περισσότερες από 400 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε μόλις δέκα ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα.

Το περίπου 90% αυτών των περιστατικών αποδίδεται σε αμέλεια, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης σε μια περίοδο κατά την οποία οι καιρικές συνθήκες καθιστούν κάθε νέα εστία ιδιαίτερα δύσκολη στην αντιμετώπισή της.

Αυξημένη επιφυλακή σε Πελοπόννησο και Κρήτη

Στην Πελοπόννησο ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στην κατηγορία 4, ενώ αυξημένη ετοιμότητα έχει σημάνει και στην Κρήτη.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι το δύσκολο σκηνικό δεν περιορίζεται μόνο στη Δευτέρα, καθώς οι συνθήκες αυξημένου κινδύνου αναμένεται να διατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες.

Η μεγάλη κινητοποίηση αφορά τόσο τις επίγειες όσο και τις εναέριες δυνάμεις, με στόχο κάθε πιθανή εστία να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή

Οι αρμόδιες Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις θερμές εργασίες στην ύπαιθρο, καθώς ακόμη και μια φαινομενικά μικρή αμέλεια μπορεί, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, να οδηγήσει σε εκδήλωση πυρκαγιάς.

Με το Red Code ενεργοποιημένο σε μεγάλο τμήμα της χώρας, την έντονη ζέστη να συνδυάζεται με θυελλώδεις ανέμους και την ξηρασία να αυξάνει την ευφλεκτότητα της βλάστησης, η Δευτέρα 10 Αυγούστου θεωρείται μία από τις πιο κρίσιμες ημέρες του καλοκαιριού για τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Το μήνυμα των Αρχών είναι σαφές: σε αυτές τις συνθήκες, η πρόληψη αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας.