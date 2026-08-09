Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για απειλή κατοικημένης περιοχής ή για τραυματισμούς από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στη Φθιώτιδα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Μοναστήρι του Δήμου Δομοκού.

Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή ευνοούν την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 12 πυροσβεστικά οχήματα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνδρομή από αέρος. Αρχικά κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, τα οποία πραγματοποίησαν ρίψεις νερού, ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων για τον περιορισμό του μετώπου. Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων φαίνεται πως απέδωσε, καθώς αργότερα η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

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Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή, επιχειρώντας για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνέχισαν να επιχειρούν στην έκταση όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, ωστόσο η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να περιορίζουν από τα πρώτα λεπτά κάθε νέο πύρινο μέτωπο, ιδιαίτερα σε ημέρες κατά τις οποίες οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές, με τις επίγειες δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για την πλήρη αντιμετώπιση του περιστατικού.