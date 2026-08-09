Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στη Φθιώτιδα, στην περιοχή Νέο Μοναστήρι του Δήμου Δομοκού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή του.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχθεί και εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού στην περιοχή, ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον έλεγχο της πυρκαγιάς και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής της.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του μετώπου και παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η εικόνα μιας πυρκαγιάς μπορεί να μεταβληθεί γρήγορα ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.