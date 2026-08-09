Στο ύψος του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Σχιστού.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να ισχύσουν από τα ξημερώματα της Δευτέρας 10/8 στη Λεωφόρο Σχιστού στο Χαϊδάρι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ λόγω εκτέλεσης εργασιών στις 10-8-2026, κατά τις ώρες 00.01΄ έως 06.00΄και 22.00΄ έως 06.00΄της επομένης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Λεωφ. Σχιστού, από το ύψος της Λεωφ. Αθηνών έως το ύψος του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού (ΒΙ.ΠΑ.Σ.) και επί της γέφυρας Σχιστού, διαδοχικά ανά λωρίδα εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Χαϊδαρίου.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας. Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.