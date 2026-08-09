Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ανοδικά κινούνται τα ενοίκια των φοιτητικών κατοικιών, με την αναζήτηση στέγης να αποτελεί βασικό ζήτημα για χιλιάδες νέους που πέτυχαν στις φετινές Πανελλαδικές και ετοιμάζονται να μετακινηθούν σε άλλη πόλη για τις σπουδές τους.

Η περιορισμένη προσφορά μικρών διαμερισμάτων, σε συνδυασμό με τη σταθερή ζήτηση, διατηρεί τις ζητούμενες τιμές σε υψηλά επίπεδα στις περισσότερες μεγάλες φοιτητικές πόλεις. Στην πίεση της αγοράς συμβάλλουν ακόμη η περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα προηγούμενων ετών, η αξιοποίηση κατοικιών για βραχυχρόνια μίσθωση και η αυξημένη ζήτηση για μικρές κατοικίες από μονοπρόσωπα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με στοιχεία της REMAX, στην Αθήνα ένα ανακαινισμένο και επιπλωμένο στούντιο 25 έως 40 τετραγωνικών μέτρων προσφέρεται με ζητούμενη τιμή από 16 έως 19 ευρώ ανά τετραγωνικό. Χωρίς έπιπλα, η τιμή διαμορφώνεται στα 14 έως 17 ευρώ, ενώ για μη ανακαινισμένο ακίνητο κυμαίνεται στα 13 έως 14 ευρώ.

Στη Θεσσαλονίκη, οι αντίστοιχες τιμές κινούνται μεταξύ 14 και 16 ευρώ ανά τετραγωνικό για ανακαινισμένο και επιπλωμένο ακίνητο, ενώ στην Πάτρα το εύρος διαμορφώνεται στα 12 έως 15 ευρώ. Στο Ηράκλειο οι τιμές φτάνουν τα 13 έως 15 ευρώ και στην Καλαμάτα τα 13 έως 16 ευρώ. Χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στην Ξάνθη, όπου ένα μη ανακαινισμένο ακίνητο μπορεί να ξεκινά από περίπου 8 ευρώ το τετραγωνικό.

Τιμές προς 680 ή ακόμη και 720 ευρώ τον μήνα.

Μεγαλύτερη πίεση εμφανίζεται στις περιοχές γύρω από πανεπιστημιακές σχολές. Στου Ζωγράφου και στον Νέο Κόσμο οι ζητούμενες τιμές για ανακαινισμένα και επιπλωμένα ακίνητα φτάνουν τα 17 έως 19 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ στην Κυψέλη κινούνται στα 16 έως 17 ευρώ. Σε ορισμένες περιοχές, διαμερίσματα 45 έως 55 τετραγωνικών μέτρων προσφέρονται προς 680 ή ακόμη και 720 ευρώ τον μήνα.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι το ύψος του ενοικίου δεν θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο επιλογής. Στο συνολικό κόστος πρέπει να συνυπολογίζονται τα κοινόχρηστα, η θέρμανση, η ενεργειακή κατανάλωση, οι μετακινήσεις και πιθανές δαπάνες για έπιπλα ή ηλεκτρικές συσκευές.

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Η αναζήτηση κατοικίας πριν από την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς θεωρείται επίσης σημαντική, καθώς όσο μειώνεται το διαθέσιμο απόθεμα περιορίζονται και οι δυνατότητες επιλογής ή διαπραγμάτευσης. Οι ζητούμενες τιμές των αγγελιών, πάντως, δεν αποτελούν πάντοτε και τις τελικές τιμές μίσθωσης.

Εναλλακτικές επιλογές αποτελούν οι μισθώσεις εννέα μηνών, κυρίως σε τουριστικές περιοχές, καθώς και οι ιδιωτικές φοιτητικές εστίες. Στις τελευταίες, τα επιπλωμένα δωμάτια 15 έως 25 τετραγωνικών μέτρων κοστίζουν περίπου 450 έως 650 ευρώ τον μήνα, με αρκετές βασικές παροχές να περιλαμβάνονται στην τιμή.