Στη δημιουργία ειδικών Γραφείων Διοικητικών Ελέγχων για την εξέταση των ενστάσεων που αφορούν τα ανασφάλιστα οχήματα προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με απόφαση του διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ προβλέπει τη σύσταση δύο νέων γραφείων, ένα στη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (Μ.Ε.Ο.ΕΛ.) Αττικής και ένα στη Μ.Ε.Ο.ΕΛ. Μακεδονίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διοικητικών ελέγχων και των ενστάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του νέου συστήματος διασταυρώσεων για τα ανασφάλιστα οχήματα.

Τα νέα γραφεία αναλαμβάνουν τον έλεγχο της πληρότητας και της νομιμότητας των ενστάσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και την εισήγηση προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας διεύθυνσης για την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων. Παράλληλα, θα είναι υπεύθυνα για την καταχώριση των αποφάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Διασταυρωτικών Ελέγχων Οχημάτων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου.

Στις αρμοδιότητές τους περιλαμβάνονται επίσης οι διαδικασίες διόρθωσης στοιχείων οχημάτων στα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων υπηρεσιών, η διαβίβαση δικαιολογητικών σε άλλες αρχές, η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών, η τήρηση στατιστικών στοιχείων για τις ενστάσεις και η συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ για την παροχή πληροφοριών και οδηγιών προς τους πολίτες σχετικά με τα πρόστιμα, τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.