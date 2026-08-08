Οι τρίχες που βλέπετε να πέφτουν στο λούσιμο θα έπεφταν ούτως ή άλλως. Πώς πρέπει να πλένετε και να στεγνώνετε σωστά τα μαλλιά σας.

Για πολλούς ανθρώπους, η στιγμή του λουσίματος συνοδεύεται από έναν μικρό φόβο: όσο περισσότερες τρίχες βλέπουν να καταλήγουν στη μπανιέρα ή στα χέρια τους, τόσο περισσότερο πιστεύουν ότι το σαμπουάν ευθύνεται για την τριχόπτωση. Πρόκειται, όμως, για έναν διαδεδομένο μύθο που μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες συνήθειες περιποίησης.

Όπως αναφέρει το trendencias, ο καθηγητής Δερματολογίας Χοσέ Κάρλος Μορένο, είναι κατηγορηματικός:

«Το σαμπουάν δεν προκαλεί τριχόπτωση. Μπορείτε να λούζετε τα μαλλιά σας καθημερινά, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο σαμπουάν. Τα μαλλιά που πέφτουν με το λούσιμο θα έπεφταν και κατά το χτένισμα».

Η παρατήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους περιορίζουν το λούσιμο επειδή φοβούνται ότι έτσι θα χάσουν περισσότερα μαλλιά. Σύμφωνα με τον ειδικό, η τρίχα που απομακρύνεται κατά το πλύσιμο δεν «πέφτει» επειδή ήρθε σε επαφή με το σαμπουάν. Βρισκόταν ήδη στο τέλος του φυσικού κύκλου ζωής της.

Γιατί βλέπουμε περισσότερες τρίχες στο μπάνιο;

Το γεγονός ότι οι τρίχες γίνονται περισσότερο αντιληπτές κατά τη διάρκεια του λουσίματος μπορεί εύκολα να δημιουργήσει την εντύπωση ότι το σαμπουάν προκαλεί την απώλεια.

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Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την εξήγηση του Μορένο, οι τρίχες που απομακρύνονται κατά το πλύσιμο θα έπεφταν ούτως ή άλλως, είτε εκείνη τη στιγμή είτε κατά το χτένισμα.

Το λούσιμο, επομένως, δεν είναι η αιτία της τριχόπτωσης. Απλώς είναι η διαδικασία κατά την οποία οι ήδη αποκολλημένες ή έτοιμες να αποκολληθούν τρίχες απομακρύνονται από τα μαλλιά.

Αυτό σημαίνει ότι η αποφυγή του συχνού λουσίματος δεν αποτελεί λύση για την τριχόπτωση.

Το σωστό σαμπουάν έχει σημασία

Η καλή υγιεινή των μαλλιών και, κυρίως, του τριχωτού της κεφαλής αποτελεί βασικό κομμάτι της φροντίδας τους.

Το σαμπουάν δεν είναι ένα προϊόν που πρέπει να αποφεύγεται από φόβο μήπως προκαλέσει απώλεια μαλλιών. Αντίθετα, αυτό που έχει σημασία είναι να επιλέγεται ένα προϊόν κατάλληλο για τις ανάγκες του τριχωτού της κεφαλής.

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Μορένο, τα μαλλιά μπορούν να λούζονται ακόμη και καθημερινά, εφόσον χρησιμοποιείται το κατάλληλο σαμπουάν.

Το συχνό και σωστό πλύσιμο βοηθά στη διατήρηση της υγιεινής του τριχωτού και μπορεί παράλληλα να προετοιμάζει τα μαλλιά για επόμενες καλλυντικές θεραπείες.

Πώς πρέπει να πλένονται τα μακριά μαλλιά

Το λούσιμο μπορεί να φαίνεται ως μια εντελώς αυτόματη διαδικασία, όμως και εδώ η τεχνική έχει τη σημασία της.

Για όσους έχουν μακριά μαλλιά, ο Μορένο συνιστά να τα πλένουν «κάθετα και να μην τα συσσωρεύετε στην κορυφή του κεφαλιού».

Η πρακτική αυτή μπορεί να περιορίσει τα μπερδέματα που δημιουργούνται κατά το λούσιμο και, κατά συνέπεια, να μειώσει τον κίνδυνο να προκληθεί σπάσιμο όταν έρθει η ώρα του ξεμπερδέματος.

Η λογική είναι απλή: όσο λιγότερο μπλέκονται τα μαλλιά κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, τόσο πιο εύκολη γίνεται η διαδικασία που ακολουθεί.

Το στέγνωμα μπορεί επίσης να προκαλέσει φθορά

Η φροντίδα των μαλλιών δεν τελειώνει με το ξέβγαλμα.

Ο τρόπος με τον οποίο στεγνώνουμε τα μαλλιά μπορεί να επηρεάσει την κατάστασή τους, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται συχνά θερμότητα.

Ο καθηγητής Μορένο προτείνει, αρχικά, να χρησιμοποιείται μια πετσέτα ή να αφήνονται τα μαλλιά να στεγνώσουν φυσικά.

Όπως αναφέρει, «δεν συνιστώνται τα πιστολάκια μαλλιών, αν και μερικές φορές είναι απαραίτητα».

Όταν, επομένως, η χρήση σεσουάρ είναι αναγκαία, η σύσταση είναι να χρησιμοποιείται σε χαμηλή θερμοκρασία και με καλή ροή αέρα.

Η υπερβολική θερμότητα μπορεί να καταπονήσει την τρίχα και να αυξήσει τον κίνδυνο φθοράς και σπασίματος.

Τι πρέπει τελικά να κρατήσουμε

Η εικόνα μιας χούφτας τριχών στα χέρια μετά το λούσιμο μπορεί να είναι ανησυχητική, όμως από μόνη της δεν σημαίνει ότι το σαμπουάν προκαλεί τριχόπτωση.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Χοσέ Κάρλος Μορένο, οι τρίχες που πέφτουν κατά το λούσιμο βρίσκονταν ήδη στο τέλος του κύκλου ζωής τους και θα απομακρύνονταν ούτως ή άλλως.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι να αποφεύγουμε το λούσιμο, αλλά να φροντίζουμε σωστά το τριχωτό της κεφαλής και να επιλέγουμε προϊόντα κατάλληλα για τις ανάγκες μας.

Το καθημερινό λούσιμο δεν είναι από μόνο του εχθρός των μαλλιών. Η σωστή επιλογή σαμπουάν, η ήπια διαδικασία πλυσίματος και ο προσεκτικός τρόπος στεγνώματος είναι πολύ πιο σημαντικά για τη σωστή περιποίησή τους.