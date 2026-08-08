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Τι δείχνουν οι έρευνες για τη «μοναχική» έξοδο.

Η ψυχολογία δείχνει ότι η ικανότητα να βγαίνει κάποιος μόνος του και να απολαμβάνει μια δραστηριότητα δημόσια μπορεί να αποτελεί ένδειξη αυτοπεποίθησης και εσωτερικής ασφάλειας. Όχι επειδή το να τρως μόνος σε κάνει πιο ενδιαφέρον άνθρωπο. Αλλά επειδή προϋποθέτει να ξεπεράσεις έναν φόβο που σε μεγάλο βαθμό δημιουργεί ο ίδιος ο νους: την πεποίθηση ότι όλοι γύρω σου σε παρατηρούν και σε αξιολογούν.

Όπως αναφέρει το siliconcanals, όταν κάποιος αισθάνεται άβολα επειδή τρώει μόνος, συνήθως δεν φοβάται το ίδιο το φαγητό. Φοβάται το πώς θα τον αξιολογήσουν οι άλλοι.

Μπορεί να φαντάζεται ότι οι άνθρωποι στα διπλανά τραπέζια αναρωτιούνται γιατί είναι μόνος. Ότι υποθέτουν πως δεν έχει φίλους, ότι περνάει μια δύσκολη περίοδο, ότι χώρισε ή ότι απλώς δεν έχει κανέναν να καλέσει.

Με άλλα λόγια, δημιουργεί μια ολόκληρη ιστορία για τον εαυτό του και υποθέτει ότι την ίδια ιστορία τη γράφουν ταυτόχρονα και οι υπόλοιποι άνθρωποι στο εστιατόριο.

Η έρευνα των Rebecca Ratner και Rebecca Hamilton, σε εργασία με τίτλο «Inhibited from Bowling Alone», έδειξε ακριβώς αυτή την τάση. Οι άνθρωποι αποφεύγουν ευχάριστες δημόσιες δραστηριότητες όταν πρέπει να τις κάνουν μόνοι, επειδή φοβούνται ότι οι άλλοι θα βγάλουν συμπεράσματα για το πόσο κοινωνικά συνδεδεμένοι είναι.

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Το ενδιαφέρον είναι ότι υπερεκτιμούν ταυτόχρονα και το πόσο εξαρτάται η απόλαυση μιας δραστηριότητας από την παρουσία ενός άλλου ανθρώπου.

Με απλά λόγια: δεν προστατεύουμε την απόλαυσή μας. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε την εικόνα μας από ένα κοινό που πιθανότατα δεν μας παρακολουθεί καν.

Το «φαινόμενο του προβολέα»: Νομίζουμε ότι όλοι μας κοιτούν

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά συνδέεται με ένα γνωστό ψυχολογικό φαινόμενο: το φαινόμενο του προβολέα (spotlight effect).

Σε ένα χαρακτηριστικό πείραμα, ερευνητές ζήτησαν από φοιτητές να μπουν σε έναν χώρο γεμάτο αγνώστους φορώντας ένα ιδιαίτερα άβολο μπλουζάκι με το πρόσωπο του Barry Manilow.

Στη συνέχεια τους ρώτησαν πόσοι από τους παρευρισκόμενους πίστευαν ότι είχαν προσέξει το μπλουζάκι.

Οι συμμετέχοντες υπερεκτίμησαν σημαντικά τον αριθμό.

Οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω τους δεν είχαν δώσει σχεδόν καμία σημασία.

Ο Thomas Gilovich και οι συνεργάτες του εξήγησαν το φαινόμενο επισημαίνοντας ότι ο καθένας μας βιώνει εξαιρετικά έντονα τη δική του εσωτερική εμπειρία. Επειδή γνωρίζουμε τι σκεφτόμαστε, τι νιώθουμε και πόσο αμήχανοι αισθανόμαστε, δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή την εσωτερική αφήγηση.

Ο καθένας, άλλωστε, πρωταγωνιστεί στη δική του ιστορία.

Και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο σε ένα εστιατόριο.

Οι άνθρωποι που εργάζονται στα εστιατόρια το γνωρίζουν καλά

Όποιος έχει εργαστεί σε εστιατόριο έχει δει αμέτρητους ανθρώπους να ανησυχούν ότι τους παρακολουθούν.

Στην πραγματικότητα, οι εργαζόμενοι συνήθως δεν σκέφτονται κάτι τέτοιο.

Μάλιστα, ένας πελάτης που κάθεται μόνος μπορεί να είναι ιδιαίτερα εύκολος πελάτης. Δεν χρειάζεται να περιμένει να συμφωνήσει με κάποιον για το τι θα παραγγείλει, δεν περνάει πολλή ώρα αποφασίζοντας τι θα πιει και συχνά κινείται πιο γρήγορα μέσα στο γεύμα.

Την ίδια στιγμή, οι άνθρωποι στα διπλανά τραπέζια είναι απασχολημένοι με τις δικές τους συζητήσεις, τα δικά τους προβλήματα και τις δικές τους σκέψεις.

Το πιθανότερο είναι ότι δεν ασχολούνται καθόλου μαζί σου.

Η αγορά έχει ήδη καταλάβει ότι το να τρως μόνος δεν είναι παράξενο

Η αλλαγή δεν είναι μόνο ψυχολογική. Είναι και εμπορική.

Οι κρατήσεις για ένα άτομο στην OpenTable αυξήθηκαν κατά 23% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ οι solo πελάτες ξοδεύουν κατά μέσο όρο περίπου 94 δολάρια ανά άτομο, ποσό υψηλότερο από τη μέση δαπάνη ανά άτομο στις παρέες.

Τα εστιατόρια έχουν αντιληφθεί αυτή την αλλαγή.

Γι' αυτό έχουν αυξηθεί οι θέσεις στους πάγκους, τα bar seats και οι χώροι που είναι σχεδιασμένοι ώστε ένας άνθρωπος να μπορεί να φάει άνετα μόνος του, χωρίς να αισθάνεται ότι καταλαμβάνει «λάθος» τραπέζι.

Η κοινωνική αμηχανία μπορεί να παραμένει, αλλά η αγορά έχει ήδη προχωρήσει.

Άλλο το «επιλέγω να είμαι μόνος» και άλλο το «είμαι μόνος»

Εδώ βρίσκεται ίσως η σημαντικότερη διάκριση.

Το να απολαμβάνει κάποιος ένα γεύμα μόνος του δεν σημαίνει ότι πρέπει να εξυμνούμε τη μοναξιά.

Η μοναχικότητα που επιλέγεται είναι εντελώς διαφορετική από την κοινωνική απομόνωση που δεν επιλέγεται.

Μελέτες των Thuy-vy Nguyen, Richard Ryan και Edward Deci έχουν εξετάσει πώς η μοναχικότητα επηρεάζει τα συναισθήματα. Η παραμονή μόνος μπορεί να μειώνει την ένταση των συναισθημάτων υψηλής διέγερσης, τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών.

Αυτό σημαίνει ότι το να περνάς λίγο χρόνο μόνος σου μπορεί να λειτουργεί ως μια μορφή αποφόρτισης.

Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η συνεχής απομόνωση είναι υγιής.

Έρευνες σε ηλικιωμένους ανθρώπους στην Ιαπωνία έχουν συνδέσει την τακτική κατανάλωση γευμάτων μόνος με αυξημένο κίνδυνο καταθλιπτικών συμπτωμάτων, καθώς και με πιο περιορισμένη και λιγότερο ποικίλη διατροφή.

Η διαφορά είναι σημαντική: στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν μιλάμε απαραίτητα για ανθρώπους που επέλεξαν ένα βράδυ να φάνε μόνοι τους, αλλά για ανθρώπους των οποίων οι κοινωνικές σχέσεις και οι σύντροφοι στο φαγητό έχουν σταδιακά εξαφανιστεί.

Η αυτοπεποίθηση δεν είναι απομόνωση.

Αν δεν θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που μίλησες ή συνδέθηκες ουσιαστικά με έναν άλλο άνθρωπο, το πρόβλημα δεν είναι το τραπέζι για έναν. Ίσως είναι ώρα να αναζητήσεις ξανά τους ανθρώπους σου.

Πώς να μάθεις να απολαμβάνεις ένα γεύμα μόνος

Η αυτοπεποίθηση σε αυτή την περίπτωση δεν είναι κάτι που χρειάζεται να διαθέτεις εξαρχής. Μπορεί να καλλιεργηθεί.

Κάνε κράτηση

Μια κράτηση για ένα άτομο στέλνει πρώτα απ' όλα ένα μήνυμα στον ίδιο σου τον εαυτό: ήρθα εδώ επειδή το επέλεξα.

Δεν περιμένεις να εμφανιστεί κάποιος άλλος. Δεν είσαι «σε αναμονή».

Ξεκίνα από τον πάγκο

Αν ένα κανονικό τραπέζι σου προκαλεί αμηχανία, ο πάγκος ή η μπάρα ενός εστιατορίου είναι μια καλή αρχή.

Υπάρχει κίνηση γύρω σου, ο χώρος είναι πιο χαλαρός και δεν υπάρχει μια άδεια καρέκλα απέναντί σου που να μοιάζει συμβολικά τόσο σημαντική.

Μην κρύβεσαι πίσω από το laptop

Το να ανοίξεις έναν υπολογιστή μπορεί να κάνει τη μοναχική παρουσία σου να μοιάζει «δικαιολογημένη».

Κι αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα.

Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν μια δραστηριότητα παρουσιάζεται ως κάτι χρηστικό –δουλειά, υποχρέωση ή καθήκον– αισθανόμαστε πιο άνετα να την κάνουμε μόνοι.

Αλλά ένα δείπνο δεν χρειάζεται δικαιολογία.

Δεν χρειάζεται να δουλεύεις για να δικαιούσαι ένα τραπέζι.

Παράγγειλε αυτό που πραγματικά θέλεις

Οι solo πελάτες συχνά περιορίζουν την παραγγελία τους από αμηχανία. Παραλείπουν το ορεκτικό, δεν παίρνουν κρασί ή αντιμετωπίζουν το γεύμα σαν μια γρήγορη στάση για ανεφοδιασμό.

Δεν υπάρχει λόγος.

Παράγγειλε σαν να είσαι ολόκληρη η παρέα.

Και, από μια άποψη, είσαι.

Άφησε το κινητό για λίγο

Δώσε στον εαυτό σου περίπου 20 λεπτά χωρίς να καταφύγεις αμέσως στο κινητό.

Η αρχική αμηχανία συνήθως είναι το δυσκολότερο σημείο. Μετά έρχεται το φαγητό, η μουσική, ο χώρος και η συνειδητοποίηση ότι τίποτα καταστροφικό δεν συνέβη.

Κανείς δεν σταμάτησε τη βραδιά του για να ασχοληθεί μαζί σου.

Διάλεξε το εστιατόριο που πραγματικά θέλεις

Μην επιλέγεις ένα αδιάφορο εστιατόριο απλώς και μόνο επειδή πιστεύεις ότι εκεί θα περνούσες απαρατήρητος.

Διάλεξε το μέρος που ήθελες πραγματικά να δοκιμάσεις.

Αυτό μετατρέπει την έξοδο από άσκηση κοινωνικής αντοχής σε αυτό που ήταν εξαρχής: ένα δείπνο που ήθελες να απολαύσεις.

Η άδεια καρέκλα είναι απλώς μια καρέκλα

Ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο χρήσιμο συμπέρασμα.

Μια άδεια καρέκλα απέναντί σου δεν αποτελεί απόδειξη ότι απέτυχες κοινωνικά. Δεν λέει ότι δεν έχεις φίλους. Δεν λέει ότι κανείς δεν σε θέλει. Δεν αποκαλύπτει κάποια αδυναμία σου.

Είναι απλώς μια καρέκλα.

Η σημασία που της δίνουμε δημιουργείται μέσα στο μυαλό μας.

Και κάπου στην πόλη, κάθε βράδυ, κάποιος μπαίνει μόνος σε ένα εστιατόριο που ήθελε να επισκεφθεί εδώ και μήνες. Κάθεται. Παραγγέλνει. Τρώει.

Στην αρχή ίσως αναρωτιέται αν τον κοιτούν.

Μετά έρχεται το φαγητό.

Και κάποια στιγμή καταλαβαίνει κάτι απλό: δεν χρειάζεται να περιμένεις κάποιον άλλον για να πας κάπου που θέλεις να πας.

Κλείσε το τραπέζι.