Η ανάκληση θετικών εμπειριών συμβάλλει σημαντικά στη ρύθμιση των συναισθημάτων.

Ζούμε σε μια εποχή όπου οι φωτογραφίες συσσωρεύονται στο cloud και οι αναμνήσεις μοιάζουν να χάνονται ανάμεσα στις ειδοποιήσεις και τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. Γι’ αυτόν τον λόγο, σύμφωνα με την ψυχολογία, η διατήρηση αντικειμένων, ζωγραφιών, φωτογραφιών ή γραμμάτων από την παιδική ηλικία των παιδιών έχει βαθύτερο νόημα από μια απλή νοσταλγική διάθεση.

Οι αναμνήσεις ως τρόπος συναισθηματικής σύνδεσης

Με το πέρασμα του χρόνου, αυτά τα ενθύμια συχνά αποκτούν ιδιαίτερη αξία, καθώς συνδέονται με σημαντικές στιγμές της οικογενειακής ζωής. Ακόμη και μικρά αντικείμενα μπορεί κάποιες φορές να ξυπνήσουν συναισθήματα και εικόνες από περιόδους που έμοιαζε ότι είχαν μείνει στο παρελθόν.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ψυχολογία αναφέρει ότι η ανάκληση θετικών εμπειριών συμβάλλει σημαντικά στη ρύθμιση των συναισθημάτων. Ο εγκέφαλος επαναφέρει τις αναμνήσεις σαν εμπειρίες που μπορούν να ενεργοποιήσουν ξανά συναισθήματα, αισθήσεις και προσωπικές συνδέσεις.

Όταν ένας πατέρας ή μια μητέρα κρατά ένα γράμμα από το παιδί του, μια ζωγραφιά ή ένα μικρό αντικείμενο, δεν αποθηκεύει απλώς χαρτιά ή εικόνες. Διατηρεί κομμάτια από μια σημαντική περίοδο της ζωής του, μια εποχή που διαμόρφωσε την ταυτότητά του και συνέβαλε στο να γίνει ο άνθρωπος που είναι σήμερα.

Σε μια κοινωνία όπου μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται πλέον μέσω οθονών και η καθημερινότητα κυριαρχείται από την ανάγκη για αποτελέσματα και αποδοτικότητα, αυτές οι αναμνήσεις αποτελούν έναν τρόπο διατήρησης της συναισθηματικής σύνδεσης και υπενθυμίζουν όσα έχουν πραγματική αξία στη ζωή.

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Τα ενθύμια είναι η απόδειξη ότι υπήρξαν στιγμές που δεν μετρήθηκαν με βάση τα αποτελέσματα, τα χρήματα ή την επιτυχία, αλλά με βάση τις αγκαλιές, τα γέλια, τις ανακαλύψεις και τα μαθήματα που μοιράστηκαν μεταξύ τους οι άνθρωποι.

Παράλληλα, λειτουργούν σαν γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, βοηθώντας να μη χαθούν σημαντικές στιγμές μέσα στη ρουτίνα της καθημερινότητας. Η διατήρηση αυτών των μικρών θησαυρών δεν βοηθά μόνο στο να θυμόμαστε τι έγινε, αλλά και στο να αναγνωρίζουμε τη σημασία όσων μας διαμόρφωσαν.

Με πληροφορίες από eleconomista.es