Οι ειδικοί της Arkecosmetics επισημαίνουν ότι υπάρχουν ορισμένα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούνται.

Τα γκρίζα και λευκά μαλλιά έχουν εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες τάσεις των τελευταίων ετών, καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν το φυσικό χρώμα αποφεύγοντας τις βαφές. Ωστόσο, για να διατηρηθεί η λάμψη και η σωστή απόχρωση απαιτούν διαφορετική φροντίδα.

Σύμφωνα με κομμωτές, ένα από τα συχνότερα προβλήματα είναι ότι τα γκρίζα μαλλιά με την πάροδο του χρόνου μπορεί να πρασινίζουν ή να κιτρινίζουν. Αν και πολλοί καταφεύγουν στο μωβ σαμπουάν για να εξουδετερώσουν αυτούς τους ανεπιθύμητους τόνους, οι επαγγελματίες τονίζουν ότι η συγκεκριμένη λύση δεν αρκεί από μόνη της. Η σωστή φροντίδα απαιτεί έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό προϊόντων που προσφέρουν ενυδάτωση, θρέψη και προστασία της τρίχας.

Η μετάβαση στα φυσικά γκρίζα μαλλιά ξεκινά συνήθως με λίγες λευκές τρίχες, οι οποίες σταδιακά αυξάνονται. Όταν όμως εγκαταλείπεται η βαφή, πολλοί διαπιστώνουν ότι τα λευκά μαλλιά συμπεριφέρονται διαφορετικά από τα υπόλοιπα. Είναι πιο ευαίσθητα, πιο ξηρά και χρειάζονται εξειδικευμένη περιποίηση για να παραμένουν υγιή και λαμπερά.

Τα σημάδια που δείχνουν ότι τα λευκά μαλλιά χρειάζονται περισσότερη φροντίδα

Οι ειδικοί της Arkecosmetics επισημαίνουν ότι υπάρχουν ορισμένα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούνται. Η τραχιά ή σκληρή υφή, ιδιαίτερα στα σημεία όπου συγκεντρώνονται περισσότερες λευκές τρίχες, αποτελεί ένδειξη ότι η τρίχα χάνει την υγρασία της. Παράλληλα, το έντονο φριζάρισμα, ακόμη και σε ημέρες χωρίς αυξημένη υγρασία, δείχνει ότι η τρίχα έχει γίνει πιο πορώδης και ευάλωτη.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι ότι τα λευκά μαλλιά αργούν περισσότερο να στεγνώσουν και συχνά φουσκώνουν ή χάνουν το σχήμα τους κατά το στέγνωμα. Επιπλέον, όταν η επιφάνεια της τρίχας δεν είναι λεία, η αντανάκλαση του φωτός μειώνεται, με αποτέλεσμα τα μαλλιά να δείχνουν θαμπά, ακόμη κι αν είναι καθαρά. Συχνό είναι επίσης το σπάσιμο της τρίχας, καθώς τα γκρίζα μαλλιά είναι πιο εύθραυστα και χρειάζονται περισσότερη θρέψη και πρωτεΐνες για να διατηρήσουν την αντοχή τους.

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Οι κομμωτές προειδοποιούν ακόμη ότι ορισμένες καθημερινές συνήθειες επιβαρύνουν σημαντικά τα λευκά μαλλιά. Η χρήση πολύ ισχυρών σαμπουάν απομακρύνει τα φυσικά έλαια που προστατεύουν την τρίχα, ενώ το σεσουάρ, το ψαλίδι ή η πρέσα χωρίς θερμοπροστατευτικά προϊόντα προκαλούν μεγαλύτερη φθορά. Παράλληλα, πολλοί περιορίζονται μόνο στην ενυδάτωση, παραμελώντας τη θρέψη με πρωτεΐνες, ενώ αρκετοί παραλείπουν τη μάσκα μαλλιών, η οποία δρα σε μεγαλύτερο βάθος από ένα απλό conditioner.

Οι ειδικοί καταλήγουν ότι το μωβ σαμπουάν παραμένει χρήσιμο για τη διατήρηση της φωτεινότητας των λευκών μαλλιών, ωστόσο δεν αποτελεί από μόνο του τη λύση. Η τακτική ενυδάτωση, η σωστή θρέψη, η προστασία από τη θερμότητα και η χρήση κατάλληλων προϊόντων περιποίησης είναι τα βασικά στοιχεία που συμβάλλουν στη διατήρηση ενός υγιούς, λαμπερού και καλαίσθητου λευκού χρώματος.

Με πληροφορίες από okdiario.com